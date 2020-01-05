ما هي فوائد البندق للحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2020 10:37 صباحاً - من المؤكد أنك لا زلت تذكرين عزيزتي الأم مغامرات السناجب الكرتونية التي كانت تسرق البندق من حديقة الجيران، تلك المغامرات التي أولعت بها في صغرك ، ولكن عليك اليوم وبعد أن قاربت أن تصبحي أماً أن تعرفي سر حب السناجب للبندق وما هي فائدة البندق للحامل خصوصاَ؟

أخصائية التغذية الدكتورة وصال موسى تقدم لك هذه القائمة المختصرة لفوائد البندق التي لا تعد ولا تحصى...

البندق والحمل

يعتبر البندق نوعاَ من المكسرات الغنية بالفيتامينات الضرورية لدعم صحة الأم وتعزيز صحة الجنين.

يحتوي البندق على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تخلص جسم الأم الحامل من السموم.

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ويعمل البندق على حماية الجنين من التشوهات الخلقية.

يحتوي البندق على نسبة عالية من الكالسيوم والماغنيسيوم وهما من العناصر التي تدعم صحة عظام وأسنان الأم والجنين.

يحتوي البندق على نسبة كبيرة من البروتين فهو من المكسرات المغذية التي لا تجعل الأم تشعر بالجوع وبالتالي فهو لا يسبب زيادة في الوزن.

يعتبر البندق من المكسرات التي لا تسبب زيادة الوزن كما أسلفنا رغم عناه بكل العناصر الغذائية المفيدة وبالتالي يمكن أن يكون رفيق الحامل في كل مكان لكي تسد جوعها.

يحتوي البندق على الفيتامينات التالية حسب نسبتها فيه وهي : فيتامين ك الذي يمنع النزيف، فيتامين ب 5، فيتامين ب 9، فيتامين ب 6، فيتامين هـ، فيتامين ب كومبلكس الذي يعزز صحة الجلد.

ويحتوي البندق على نسبة من أوميجا 3 الذي يزيد من ذكاء الجنين.

ويعمل البندق على تقليل الكوليسترول الضار وبالتالي ينصح بتناوله بالنسبة للحوامل اللواتي يعانين من أمراض القلب.

محاذير استخدام البندق للحامل