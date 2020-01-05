إليكم ما يجب أن تقوموا به لكي تخفّفوا الإمساك وانتفاخ البطن!

الأحد 5 يناير 2020

يسمح الجهاز الهضمي بتحويل الطعام إلى بروتينات وفيتامينات ومعادن من أجل تغذية كافة الأعضاء بواسطة الدم، حيث توجَد حيل تدعم أداء الجهاز الهضمي وتجنّب هذا الأخير بعض المشاكل.



إذا كنتم تعانون من انتفاخ البطن أو من الإمساك بشكل متكرّر من الأفضل أن تتجنّبوا بعض المأكولات، نذكر من بينها:

- البروكولي والملفوف والهليون

لا شك في أن البروكولي والملفوف والهليون غنية بالمغذّيات المفيدة للجسم ولكنها تنتمي إلى فئة المأكولات التي يمكنها أن تسبب إنتفاخ البطن، بعض النباتات الأخرى كالجزر والبصل تحتوي على الكاربوهيدرات كالرّفينوز التي تتحلّل بواسطة أنزيم يسمّى الغالاكتوسيد ألفا، عند بعض الأشخاص يكون نشاط هذا الأنزيم ضعيفًا الأمر الذي يمكنه أن يسبّب بعض الإضطرابات كالإمساك وانتفاخ البطن والغازات.

- مشتقّات الحليب

بحسب نيكولا ماتيو المختصّ بجراحة الجهاز الهضمي في مختبر الاستكشافات الهضميّة في مدرسة غرونوبل التعليميّة "تعاني أكثرية الراشدين من صعوبة في هضم الحليب"، وهذا الأمر يعود إلى وجود اللاكتوز الذي تتطّلب عمليّة امتصاصه تحلّله بواسطة أنزيم يدعى اللّاكتاز، ولكن هذا الأنزيم يكون موجوداً في أعلى مستوياته عند الأطفال الرُّضَّع ثم يبدأ بالانخفاض إلى أن يصل إلى نسبة 5% من مستواه، وبالتالي عندما يصل اللاكتوز إلى الأمعاء الغليظة تحلّله البكتريا إلى أحماض وغازات الأمر الذي يسبّب أوجاعًا في البطن والإسهال وانتفاخ البطن.

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- الفاصولياء

تحتوي الفاصولياء على سكّر لا يمكن للجسم أن يهضمه، من أجل معالجة هذا الأمر انقعوا الفاصولياء الجافة لمدّة ساعة على الأقل قبل طهوها، هذه الحيلة ستساعدكم على التخلّص من بعض السكّريّات الصعبة الهضم.

- التّفاح والإجاص

التّفاح والإجاص لا يتحمّلهما الشخص الذي يعاني من الإنتفاخ المزمن، هاتان الفاكهتان تحتويان على ألياف لها خاصيّة الذوبان ولا يمكن لبعض الأشخاص أن يهضموها، إذا كنتم تنتمون لهذه الحالة قلّلوا من استهلاك التّفاح والإجاص إذا أردتم أن تخفّفوا انتفاخ بطنكم.

- العلكة

أغلبية الغازات التي ينتجها الجسم تأتي من الهواء الذي نتنفّسه بينما قسم صغير من هذه الغازات يأتي من عملية الهضم (أقلّ من 1%)، عندما تمضغون العلكة تدخلون الهواء إلى جهازكم الهضمي الأمر الذي يسبّب إنتفاخ البطن، تسمّى هذه الظاهرة ببلع الهواء، من أجل تجنّب هذا النوع من المشاكل يُنصَح بالتقليل من تناول العلكة وبأن تمضغوا على مهل وبألا تبتلعوا بسرعة كبيرة.

- الملح

كقاعدة عامة يُنصَح بعدم تناول كمية كبيرة من الملح لأن هذا الأمر قد يسبّب احتباس الماء ما يؤدّي إلى انتفاخ المعدة لأن الصوديوم يجذب الماء الذي سيتراكم مؤقّتًا في المعدة، وبالتالي يُنصَح بتجنّب المأكولات المصنعة والتوابل المالحة لكي تتجنّبوا إنتفاخ البطن.