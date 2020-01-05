فاكهة تخلصك من الكرش نهائياً!

الأحد 5 يناير 2020

الوزن الزائد وتراكم الدهون في اماكن كثيرة هو ما لايرغبه احد، فهو ليس عائق جمالي للشكل فقط، ولكن ايضا عائق صحي، فهو يؤثر على الحركة ويجعلها بطيئة اي أنه له تأثير سلبي على جميع اعضاء الجسد.



فالكبد يرهق لمكافحة الدهون المتراكمة حوله حيث يسمى الكبد الدهني وبالتالي تقل كفائته وادائه، كما سيعاني القلب أيضا من آثار السمنة هذه، وتقل قدرته على دفع الدم الى اجزاء الجسد، وليس فقط هذا فالشحوم تصل الى الشرايين والاوردة وتعيق من القيام بالمهمة المناطة بها، وكل هذه المشاكل بسبب السمنة الزائدة.

ويرجع السبب إلى الاطعمة المقلية والحلوى الغنية بالسكر والدهون والمشروبات الغازية، لذا إليكم بعض النصائح:

- في سن الطفولة والصبا معدل الحرق لدى الانسان يكون عالي جدا، فهو في مرحلة البناء والتجديد؛ ولكن بعد سن السابعة والعشرون يقل معدل الحرق تدريجيا ولذا يبدأ تراكم الدهون في اماكن كثيرة بالجسم منها البطن والارداف والصدر والخلفية ولايتوقف عند ذلك فقط، بل تتراكم على الكبد وتشحمه ويسمى بالكبد الدهني، وللاسف الشديد نسبة كبيرة من الشباب تعاني من الكبد الدهني دون ان تدري الا بالصدفة.

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وتكشف الاشعة اصابتها بهذا الداء وارتفاع الكوليسترول بالدم الذي يؤدي الى مرض السكري والضغط العالي، لذا يجب الاعتدال في تناول الاطعمة، ليس عليك حرمان نفسك ولكن الاعتدال.

إليكم مشروب ذو طعم جميل وفائدة عالية ويساعد على حرق الدهون وهذا المشروب من فاكهة ذكرت في كتاب الله تعالى القرآن الكريم وأوصى رسولنا "صل الله عليه وسلم"، وأكدت بعض الدراسات الحديثة فائدتها.

هذه الفاكهة هي فاكهة الرمان التي لها فوائد عظيمة للإنسان حيث تساعد في التخلص من مشكلة الكرش نهائياً، وليس الكرش فقط بل كل الدهون الزائدة بنواحي الجسم، لذا عليك شرب مقدار كأس من عصير الرمان يومياً.

والسبب هو مكونات هذه الفاكهة القادرة على إذابة الدهون المتراكمة في البطن، وقد قام أحد الاطباء بعمل دراسة على فوائد عصير الرمان، وأثبت أن شرب كأس من هذا العصير يومياً ولمدة شهر لديه قدرة هائلة في أن يخلصك من الدهون البطن والارداف نهائياً، فالرمان يساعد على تقليل الحمض الشحمي في البطن والارداف.