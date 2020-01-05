شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من المسام المفتوحة بعد إزالة شعر الوجه.. إليك الطريقة! والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 مسام البشرة الواسعة من الأشياء التي تصيب البشرة، خاصة عقب إزالة شعر الوجه وتزعج الفتيات كثيرا لتأثيرها السلبي على مظهر البشرة.

ويساعد الليمون والطماطم على غلق المسام المفتوحة بالبشرة عقب إزالة شعر الوجه، وهذا القناع لجميع أنواع البشرة حيث يعمل على غلق المسام وإزالة الدهون المتراكمة ونعومة وجمال البشرة. Advertisements كل ما يلزم هو إحضار 4 ملاعق عصير طماطم، وملعقة عصير ليمون، ونخلطهم معا ثم ندهن به الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ. وللبشرة الدهنية نغسل البشرة بالماء البارد عقب الماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.

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