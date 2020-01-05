حلول بسيطة وغير مكلفة للتخلص من رائحة الفم الكريهة!

الأحد 5 يناير 2020

يعانى الكثير من مشكلة رائحة الفم الكريهة التى تسبب له الكثير من الإحراج و عدم الثقة بالنفس أمام الجميع ، و ترجع هذه المشكلة إلى العديد من العوامل التى تحتاج إلى حلول بسيطة على الإطلاق و غير مكلفة عكس ما يعتقد البعض.



من أبرز أسباب ظهور رائحة الفم الكريهة ، تناول الكثير من المشروبات التى تحتوى على كافيين كالشاي ، و القهوة ، و مشتقاتها ، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية ، و التدخين المستمر ، و تناول كميات كبيرة من الحلويات و السكريات ، و جفاف الفم.

و يعرض أحد المواقع المتخصصة فى شئون صحة الفم و الأسنان العديد من النصائح و الوصفات الطبيعية التى تخلصك من هذه الرائحة المزعجة.

1 –المياه

الفم الجاف يكون أحد مصادر نمو البكتيريا التى تسبب رائحة الفم الكريهة ، لذلك ينصح خبراء العناية بالفم و الأسنان بضرورة شرب على الأفل 8 أكواب يوميًا من المياه ، حيث أن المياه تعمل على ترطيب الفم ، و اللسان ، و تعالج هذه المشكلة.

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2 –شرب اللبن

اللبن من أهم الأساسيات الضرورية لبناء الجسم بشكل أفضل ، و لكنه أيضًا يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة مع الإستعمال المتكرر ، و مشتقات اللبن كالزبادي تعمل على تقليل تأثير رائحة الفم.

3 –التقليل من السكريات

يتناول الكثير من الأشخاص الأطعمة السكرية بشكل مبالغ فيه ، و لا يعلم البعض أنها بخلاف رائحة الفم تسبب العديد من الأعراض الأخرى ، لذلك للحفاظ على صحتك يجب التقليل من هذه النوعية من الأطعمة.

4 –الكافيين

يجب التقليل من المشروبات التى تحتوى على كافيين كالشاي ، و القهوة ، و كل مشتقاتها ، و ذلك لأنها تعمل على جفاف الفم ، مما يؤدى إلى حدوث تغييرا و زيادة الترسبات و البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.