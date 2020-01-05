س و ج.. لماذا نتعرض للدوخة عند الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالتهاب فى الأذن الوسطى، وهذا الأمر يتسبب فى الشعور الدائم بالدوخة، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذا الأمر وذلك وفقا لموقع "health". ما الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وما علاقته بالدوخة؟ ما الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وما علاقته بالدوخة؟ الأذن الوسطى تقع خلف طبلة الأذن وتحتوى على عظام الأذن الصغيرة، وعند التعرض للإصابة بالتهاب بها تزداد فرص الإصابة بالدوخة المستمرة. ما أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟ ما أعراض الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى؟ هناك العديد من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، ومنها: - ألم شديد فى الأذن. -الدوخة المستمرة. -فقدان التوازن. Advertisements -ضعف في السمع. -خروج بعض الإفرازات من الأذن. -ارتفاع في درجة حرارة الجسم نتيجة للاصابة بالالتهاب. ما أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وعلاقتها بالدوخة؟ ما أسباب الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى وعلاقتها بالدوخة؟ هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب الأذن الوسطي، وأبرزها التالي: -العدوى كالإصابة بنزلات البرد أو مشاكل في البطن كالإسهال أو الإمساك. -قد يتعرض الشخص للإصابة بالتهاب الأذن الوسطي التي يصاحبها الدوخة المستمرة التي تكون عرضة للتعرض للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة كالسكتات الدماغية. ما علاج التهاب الأذن الوسطى والدوخة؟ ما علاج التهاب الأذن الوسطى والدوخة؟ المضادات الحيوية تكون من أهم العلاجات الخاصةب بالتهاب الأذن الوسطى، وأيضا تناول مضادات الحساسية وأيضا أدوية للتخلص من الغثيان، وأيضا استخدام بعض القطرات الخاصة بالأذن للتخلص من هذه المشكلة.

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