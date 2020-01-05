شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على طفلك تدل على إصابته بمشاكل نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اكتئاب وتوتر وبكاء مستمر"، جمعيها من علامات الاكتئاب والضغط النفسى عند الأطفال ، قد يكون ذلك نتيجة سوء معاملة الأباء للطفل أو نتيجة مشاكل فى المدرسة أثرت على نفسيته وأدائه الدراسى، وفى هذه الحالة قد يخطأ الاباء فى تفسير العلامات التى تظهر على طفلهم وهنا قد يزداد الامر سوءا.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك علامات تدل على اصابة الطفل بمرض نفسى وهى:

علامات إصابة الأطفال بأمراض نفسية:

1:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام مع الشعور الدائم بالتعب والإرهاق، فالتعب النفسى والاكتئاب يسببان ضعف عام فى الجسم وفقدان الشهية والوزن.

2:التفكير الدائم فى إيذاء النفس والتفكير فى الانتحار، فهى من العلامات التى تدل على إصابة الطفل بمرض نفسى، ولا بد من عرضه على الطبيب فورا، مع مراقبة تصرفات الطفل.

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3:تقلب المزاج من الاعراض التى تدل على إصابة الطفل بمشاكل نفسية قد يكون انفصام أوتوحد فقد يكون الطفل طبيعيا ومرة واحدة يصرخ ويبكى ويتحول مزاجه فجأة، وذلك دليل على إصابته بمرض نفسى لابد من البحث وراءه وعلاجه.

4:عدم القدرة على التركيز مع قلة المستوى الدراسى والنشاط، وهى من أبرز العلامات التى تدل على الإصابة بالاكتئاب والامراض النفسية الأخرى.

5:السلوك العدوانى من العلامات التى تظهرعلى الطفل عند تعرضه لأى مشاكل نفسية سواء اكتئاب أو فرط حركة وغيرها من المشاكل النفسية الأخرى.

6: فرط شديد فى الحركة وعدم القدرة على التواجد فى مكان محدد، كما يظهرعلى الطفل علامات الحركة الشديدة وبسرعة.