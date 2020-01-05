دراسة: التأمل والتدريبات الذهنية تخفضان ضغط الدم

الأحد 5 يناير 2020

الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة عن التأمل والتدريبات الذهنية أنها "نشاط مهدئ"، إلا أن دراسة أمريكية حديثة قدمت دليلاً على أنها مفيدة أيضاً في الحد من ارتفاع ضغط الدم.



وخلال الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من دورية "بلوس وان"، قيّم باحثو جامعة "براون" الأمريكية نتائج برنامج خفض الدم المستند إلى التدريبات الذهنية الذي تم تصميمه بالجامعة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين التحقوا بالبرنامج الذي يعرف اختصاراً باسم (MB - BP) حدث لديهم خفض ملحوظ في مستويات ضغط الدم.

ويوصي الأطباء الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم بتناول طعام أكثر صحة، بما في ذلك تقليل تناول الملح، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن، ومع ذلك قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في الحفاظ على هذه التغييرات الدائمة في نمط الحياة، ويساعدهم برنامج (MB - BP) على تعزيز قدرتهم في الحفاظ على العادات الصحية التي يمكن أن تجعل المرض تحت السيطرة.

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وشارك في جلسات هذا البرنامج لمدة عام واحد 43 مشاركاً لديهم ارتفاع ضغط الدم، ووصلت قراءات ضغط الدم لدى أكثر من 80% من المشاركين إلى (85/130)، وكان لدى الأشخاص الآخرين قراءات تتراوح بين (120 و80/130).

وبعد عام من المشاركة كان ضغط الدم للمشاركين أقل مما كان عليه في الأساس، بالإضافة إلى ذلك حدث لديهم التزام واضح بنمط الحياة الصحي.

ورغم النتائج الإيجابية التي توصلت لها الدراسة إلا أن الدكتور إريك لوكس، أستاذ مشارك في علم الأوبئة والعلوم السلوكية والاجتماعية بكلية الطب جامعة "براون" والباحث الرئيسي بالدراسة، أكد أنهم لا يزالون في حاجة إلى دراسة أوسع لتأكيد ما توصلوا إليه.

وقال في تقرير نشره الموقع الطبي الأمريكي "ميديكال نيوز توادي"، الخميس "نجري الآن تجربة تحكم عشوائية تضم مجموعة أكبر من المشاركين (نحو 200 مشارك)".

ويأمل لوكس في أن تؤدي نتائج الدراسة السابقة والحالية إلى إحداث نقلة نوعية من حيث خيارات العلاج للأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.