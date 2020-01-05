شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزداد ألم اعتلال الأعصاب ليلا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاعتلال العصبي المحيطي هو عندما يصاب العصب أو مجموعة من الأعصاب خارج الدماغ والنخاع الشوكي بالاختلال الوظيفي، وقد يكون ذلك بسبب إصابة أحد الأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي، أو لأن مجموعة من الأعصاب أصبحت بها عيوب ومشاكل، مثل الاعتلال العصبي المحيطي للقدمين، وفى هذا التقرير نتعرف على سبب زيادة ألم اعتلال الأعصاب ليلاً، وفقاً لموقع " كلايفند كلينيك" الأمريكى.

وقال أخصائى الأعصاب كلايتور: "الاعتلال العصبي يمكن أن يسبب الألم اعتمادًا على نوع الأعصاب التي تضررت، وعندما يصف الأشخاص تزايد الأعراض في الليل، فإنهم يصفون الانزعاج والألم والشعور بالدبابيس والإبر والوخز والشعور بالحرقان".



اعتلال الاعصاب

يمكن أن يؤثر مستوى انتباهنا على كيفية إدراكنا للألم، لذلك خلال اليوم الذي نعيش فيه أو نعتني بالأطفال ننشغل ولا نركز انتباهنا على الألم.

السبب أيضاً وراء زيادة ألم الاعتلال العصبي ليلاً هو درجة الحرارة، ففي الليل تتقلب درجة حرارة الجسم وتنخفض قليلاً، حيث يميل معظم الناس إلى النوم في غرفة أكثر برودة، ويعتقد أن الأعصاب التالفة قد تفسر تغير درجة الحرارة على أنه ألم أو وخز، مما قد يزيد من الشعور بالاعتلال العصبي.

ضع في اعتبارك أيضًا سوء نوعية النوم، فإذا كنت لا تنام جيدًا، إما بسبب ضعف عادات النوم أو اضطرابات النوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إدراك الألم.

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يمكن أن تؤثر حالتنا النفسية أيضًا على كيفية إدراكنا للألم، يمكن أن يتسبب التوتر والقلق في تضخيم إشارة الألم، كما إن العيش في حالة مزمنة من الإجهاد يفسد صحتك الجسدية والعقلية.

في بعض الأحيان قد يلزم تعديل جرعات الدواء وتوقيته، الأمر الذي قد يكون صحيحًا بشكل خاص لبعض الأدوية قصيرة المفعول المستخدمة لآلام الاعتلال العصبي.



ألم اعتلال الاعصاب

وبحسب الدكتور كلايتور فإن هناك خيارات يمكن أن نستكشفها إذا كان ألم اعتلال الأعصاب يزداد سوءًا في الليل، وقد يكون هناك أدوية عن طريق الفم أو موضعية لتخفيف ألم اعتلال الأعصاب. قد يكون العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الطبيعي والتأمل أدوات مكملة لتخفيف الألم أيضًا.

وقال الدكتور كلايتور: "أحد أهم الأشياء التي يمكنني مناقشتها مع مريض مصاب بألم اعتلال الأعصاب فى الليل هو الوصول إلى السبب الجذري لما يدفعه بالفعل".

وأضاف: "بناءً على السبب الأساسي يمكن أن يساعد علاج ذلك أولاً وقبل كل شيء في تخفيف الألم بشكل عام، خاصة فى الليل".