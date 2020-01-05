إذا كنت مريض ضغط مرتفع أطعمة تساعد على خفضه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون استهلاك كميات أقل من الصوديوم أمرًا مهمًا للمساعدة في خفض مستويات ضغط الدم، وهناك العديد من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط والحد من ارتفاعه، بجانب فوائدها الكثيرة فى الحد من الإصابة بالأمراض الأخرى، ويقدمها موقع "thehealthy"، ومنها:

الجرجير واللفت والسبانخ أطعمة تحتوى على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي المعادن الرئيسية للسيطرة على ضغط الدم، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد. تعد هذه العناصر الغذائية جزءًا مهمًا من نظام DASH الغذائي (الطرق الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم)، والذي يتميز بمجموعة متنوعة من الأطعمة التي تخفض ضغط الدم. اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يساعد الجسم على أن يصبح أكثر فعالية في التخلص من الصوديوم الزائد، والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم، والمغنيسيوم يساعد على تعزيز تدفق الدم بشكل صحي.

يقدم كوب من الحليب الكالسيوم وفيتامين (د)، وهي مغذيات تعمل كفريق واحد للمساعدة في خفض ضغط الدم بنسبة 3 إلى 10 في المائة، وتساهم في انخفاض بنسبة 15 في المائة في مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تشير العديد من الدراسات إلى أن المدخول الغذائي الأعلى للكالسيوم يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وفقًا لمعهد لينوس بولينج بجامعة ولاية أوريغون.

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كشفت الدراسات أن الصفار لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووجدت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة كيمياء الأغذية الزراعية أن بياض البيض يستحق مكانًا في قائمة الأطعمة لخفض ضغط الدم.

هذا النوع من الخضراوات مصدر جيد للمعادن التي تنظم ضغط الدم المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. في الواقع تحتوى العديد من الأطعمة التي تخفض ضغط الدم على كميات عالية من هذه المعادن الثلاثة.