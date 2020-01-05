شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض ثقب طبلة الاذن عديدة منها ألم مفاجئ وحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثقب طبلة الأذن هو تعرض طبلة الأذن أو الغشاء الرقيق الذى يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الداخلية إلى التمزق، ويمكن أن يحدث فجأة، حيث قد تشعر بألم حاد في أذنك، وطبلة الأذن الممزقة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب الأذن الوسطى وفقدان السمع، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض ثقب طبلة الأذن، وفقاً لموقع Web md.

وقد يتطلب الأمر أيضًا إجراء عملية جراحية لإصلاح الأضرار التى لحقت طبلة الأذن ولكن عادة، فإن ثقب طبلة الأذن سوف يلتئم من تلقاء نفسه دون علاج في غضون شهرين.



ثقب طبلة الأذن

ثقب طبلة الأذن هو تمزق في الغشاء الرقيق الذي يفصل أذنك الخارجية عن أذنك الداخلية، هذا الغشاء، المعروف باسم الغشاء الطبلي، مصنوع من نسيج يشبه الجلد.

ووظيفة طبلة الأذن هى استشعار موجات الصوت الاهتزازية وتحويل الاهتزاز إلى نبضات عصبية تنقل الصوت إلى مخك، كما أنها تحمي الأذن الوسطى من البكتيريا، وكذلك الماء والأجسام الغريبة، عادة، الأذن الوسطى معقمة. ولكن عندما تمزق طبلة الأذن يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الأذن الوسطى وتسبب عدوى تعرف باسم التهاب الأذن الوسطى.



اعراض ثقب طبلة الاذن

أعراض ثقب طبلة الأذن قد لا تظهر عند الكثير من الناس، بينما يرى آخرون الطبيب فقط بعد عدة أيام من الألم في الأذن، وقد يسمع بعض الناس الهواء يخرج من أذنهم عندما يقومون بمسح أنفهم.

وتشمل الأعراض الأخرى لثقب طبلة الأذن:

- ألم حاد ومفاجئ في الأذن.

- تصريف من الأذن قد يكون دمويًا أو يشبه القيح.

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- ضوضاء أو صوت أزيز فى الأذن.

- فقدان السمع الذي قد يكون جزئيًا أو كاملًا في الأذن المصابة.

- التهابات الأذن العرضية.

- ضعف الوجه أو الدوار.



اعراض ثقب طبلة الاذن

ثقب طبلة الأذن يكون له عدد من الأسباب، وأحد أكثر الأسباب شيوعًا هو التهاب الأذن، عندما تصاب الأذن الوسطى بالالتهاب، يتراكم الضغط ويدفع باتجاه طبلة الأذن، عندما يصبح الضغط كبيرًا جدًا، فقد يتسبب ذلك في ثقب طبلة الأذن، عندما يحدث ذلك ، قد تلاحظ فجأة أن الألم والضغط الذي شعرت به من العدوى يتوقف فجأة ويستنزف القيح من الأذن.

- سبب شائع آخر لطبلة الأذن الممزقة هو انسداد طبلة الأذن بجسم غريب، مثل المسحة القطنية لتنظيف الشمع من قناة الأذن، في بعض الأحيان يمكن للأطفال ثقب طبلة الأذن الخاصة بهم عن طريق وضع أشياء مثل العصا أو لعبة صغيرة في أذنهم.

- بعض طبلة الأذن الممزقة ناتجة عن ما يعرف باسم "بوتروتوما"، يحدث هذا عندما يكون الضغط داخل الأذن والضغط خارج الأذن غير متساويين، يمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال عندما تغير طائرة الارتفاع، مما يؤدى إلى انخفاض أو ارتفاع ضغط الهواء يعد التغير في الضغط أيضًا مشكلة شائعة للغواصين.

- يمكن أن تتسبب إصابة الرأس أو صفعة الأذن في تمزق طبلة الأذن، لذلك يمكن أن الصدمة الصوتية الناجمة عن ضجيج عال مفاجئ، مثل صوت مفاجئ للموسيقى الصاخبة.