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شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية لحماية الأطفال من نزلات البرد والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
نزلات البرد عند الأطفال
تستمر موجات الصقيع على الوطن العربي خلال الأيام المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في مختلف مدن المنطقة.
الأمر الذي يُنذر باحتمالية إصابة العديد، وخاصة الأطفال الذين يستعدون للنزول للمدارس مجددا، بالإصابة بنزلات البرد.
وحسب ما ذكره موقع "EverydayHealth"، المعني بالصحة، فهذة العادات تساعد على الوقاية من نزلات البرد تعرفي عليها:
غسل اليدين أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد، غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيرس.
استخدام معقم يد كحولي إذا لم يستطع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.
الابتعاد عن الأشخاص المصابين لابد وأن تنبهي أطفالك بأن يبتعدوا عن زملائهم المصابين بالبرد أو السعال، حتى لا تنتقل لهم العدوى، من خلال التقارب أو تقبيلهم، أو استعمال أدواتهم الشخصية.
تخصيص حجرة للطفل المصاب لا يستطيع الأطفال المرضى أحيانًا الذهاب إلى المدرسة، ولا ينبغي لهم أن يركضوا في المنزل، على الأقل حتى تنخفض درجات حرارهم، لذلك حاولي إعداد غرفة مخصصة له للهو، واللعب، حتى لا تنتقل العدوى لباقي أطفالك، وباقي أفراد الأسرة.
مسح الأسطح إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك امسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقيين.
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