شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب احمرار العين عند الأطفال.. ونصائح للحفاظ على صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينصح الأمهات دائما بالاهتمام بصحة أبنائهن خصوصا العيون والأسنان والكشف الدورى عليهم، فقد يعانى بعض الأطفال من ضعف النظر أو الإستجماتزم وبعض المشاكل الأخرى وتجهل الأمهات سبب المشكلة، ويعتبر احمرار العين عند الأطفال من المشكلة الشائعة بينهم، مما تسبب ألما شديدا والتهابا عند الطفل، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinicفإن هناك أسبابا مختلفة لاحمرار العين عند الطفل وهى:

1: الحساسية الشديدة من الغبار والدخان تسبب احمرار العين عند الأطفال، ويعرضه للحكة والألم الشديد حرق شديد فى العين.

2: الإصابة بالتهاب بكتيرى نتيجة التعرض لمواد كيميائية فى العين مثل الصابون والعطور وغيرها.

3: الالتهاب الفيروسى، وفى الغالب يكون نتيجة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.



احمرار العين

كما قدم الموقع بعض النصائح للأمهات للحفاظ على صحة العيون عند أطفالهن ومنها:

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نصائح للحفاظ على العين عند الأطفال:

1: ينصح بالاهتمام بصحة العين وتنظيفها جيدا وإزالة الإفرازات التى تتكون بها وذلك للوقاية من الالتهاب والاحمرار التى تتعرض له.

2: انصحى طفلك بالاهتمام بغسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة العين قبل غسل اليدين حتى لا تتعرض للفيروسات.

3: الاهتمام بتغذية الطفل والإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مثل فيتامين سى وأ والحديد والزنك، فهى من الفيتامينات الهامة لصحة العيون.

4: ينصح الطفل بالإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية التى تعزز صحة العيون.

5: إذا كان الطفل يعانى من حساسية أو احمرار فى العين فينصح بارتداء نظارة شمس قبل الخروج من المنزل حتى لا يزيد الالتهاب والاحمرار، مع عمل كمادات للعين فهى من الطرق الطبيعية التى تحد من الالتهاب والاحمرار، سواء كانت كمادات مياه فاترة او كمادات الشاى الأحمر.