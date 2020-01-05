شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزعتر .. تقوية الجهاز المناعي والحد من الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزعترمن الأعشاب ذات الطعم المميز، والرائحة الرائعة التي يعشق تناولها الكثيرين، وهو من العائلة الخاصة بالنعناع، ويستخدم الزعتر في الطهي أويتناول كمشروب محلي بالعسل، وفي جميع الأحوال هو مفيد وهام للصحة العامة لجسم الإنسان، ولذا عليك تناوله للحصول علي فوائده العديدة، وللتعرف علي هذه الفوائد عليك قراءة الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "webmed".

فوائد الزعتر

-يستخدم الزعتر في تنظيم ضغط الدم، والحد من تعرضه للإرتفاع، ولذا عليك تناوله كمشروب يوميا للحد من التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يرجع إلي أن الزعتر يساهم علي توسيع الأوعية الدموية، وهذا يتسبب في الحد من التعرض لإرتفاع نسبة ضغط الدم.

-من فوائد الزعتر أنه يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بالجلطات، وذلك يجع إلي دوره في الحد من انسداد الشرايين، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة القلب وشرايين الجسم.

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-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الزعتر من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكوليسترول بالجسم، ولذا فهو هام لصحتك.

-إذا كنت مصاب بنزلات البرد الشديدة فعليك تناول مشروب الزعتر لأنه يساهم بشكل كبير في علاج الكحة وتنظيف الصدر من تراكم البلغم، ولذا يمكنك تناول كوبا في الصباح وأخر في المساء.

-من أبرز فوائد الزعتر أنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ويحد من التعرض لنقص نسبته في الجسم، فالزعتر يحتوي علي فيتامين سي، والألياف الهامة والحديد والمنجنيز.