شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل وخايفة على نفسك.. أطعمة ابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فترة الحمل تحرص المرأة على اتباع التعليمات التى يصفها الطبيب وتناول الأدوية والمكملات الغذائية فى مواعيدها المضبوطة، مع تناول الأطعمة الصحية التى تحافظ على صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية والأمراض التى قد يصاب بها الطفل، كما أنها تحمى الأم من التعرض لمشكلة صحية خلال 9 شهور الحمل.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض الأكلات يجب أن تبتعد عنها المرأة الحامل حتى لا تؤثر على صحتها وصحة الجنين ومنها:

1: الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الزئبق، حيث إنها تؤثر على الجهاز العصبى والمناعى والكليتين، كما أنها قد تسبب مشاكل فى نمو الطفل، لذلك يجب أم تبتعد عنها المرأة الحامل خلال 9 شهور الحمل، ومن هذه الأسماك: سمك التونة والماكريل، واستبدالها بالأسماك التى تحتوى على الأوميجا 3.

2: يجب الابتعاد عن تناول اللحوم النيئة مثل "البسطرمة، اللانشون، السلامى، الببرونى"، حيث إنها تحتوى على بكتيريا وفطريات د تحدد حياة الجنين بالخطر، لذلك يجب طهى الطعام جيدا قبل تناوله.

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3: البيض النيئ من الأكلات التى تؤثر على صحة الحامل وتؤثر على الجنين فيجب طهيه جيدا، فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات المهمة لصحة المرأة الحامل ولكن ينصح بتناوله ولكن بعد طهيه أولا.

4: عدم الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على كافيين، فهى تؤثر على صحة المرأة الحامل والجنين وقد تسبب التشوهات الخلقية وتؤثر على الجهاز العصبى، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة فى مرحلة البلوغ ومنها مرض السكر.

5: ابتعدى عن تناول التمور فى الشهور الأولى من الحمل، حيث إنها تعمل على انقباض الرحم وتسبب الإجهاض المبكر.

كما ينصح بعدم تناول أى خضراوات أو فاكهة إلا بعد غسلها جيدا وذلك لتجنب الإصابة بالفيروسات والبكتيريا التى تؤثر على المرأة الحامل.