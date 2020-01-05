ددراسة تؤكد أن المخنون السابقون أكثر عرضة للأكتئاب

تشير دراسة أميركية أجريت مؤخراً أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب أو اكتساب عادة أخرى.وتقول الدراسة التي تنشر حالياً في الدورية الأميركية للطب الوقائي، والتي استخدمت بيانات من المسح القومي الأميركي حول تعاطي المخدرات، إن الأشخاص الذين كانوا يدخنون من المرجح إصابتهم بالاكتئاب أوالبدء في تعاطي القنب أو تناول الكحول بشراهة.

وخلال الدراسة، ارتفع معدل الاكتئاب الحاد بين الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين من 88ر4 % إلى 04ر6 %.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت المعاقرة الشرهة للكحول من 22ر17 في المئة إلى 33ر22في المئة.

واستندت الدراسة الجديدة إلى مشاركة 67 ألف شخصاً من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الذين اعتادوا التدخين.

وتعتبر الدراسة معيبة نوعاً ما حيث أن التصميم طلب من المشاركين الإبلاغ الذاتي، وهو ما يعني أن النتائج قد تكون متحيزة.

Advertisements

كما أن الباحثين عرفوا شراهة احتساء الكحوليات بأنه الإفراط في معاقرة الكحوليات في الشهر الماضي ولكن تعاطي الماريجوانا قيس بالاستخدام خلال العام الماضي.

ويقر الفريق الأمبركي بأن تعاطي الماريجوانا عبر الولايات المتحدة ارتفع خلال فترة الدراسة، وهذا من المحتمل جراء الجهود الرامية إلى تقنينها، حسبما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن السباحة بالماء البارد تخلصك من الأكتئاب

دراسة حديثة تؤكّد أنّ الكحول أنقذ البشرية من الهلاك قبل ملايين السنين