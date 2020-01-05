تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جوز الهند البارد

المقادير:

باكيتان من البسكويت.

إصبع من الزّبدة.

كيسان من الكريمة.

نصف كوب من الحليب السّائل.

ربع كوب من السكّر.

نصف كوب من جوز الهند. كوب من جوز الهند للتّزيين.

الطريقة:

نطحن البسكويت في محضّرة الطّعام جيّداً حتّى يصبح بودرة. نضع الزّبدة في وعاء على النّار حتّى تذوب تماماً، ثمّ نضيفها إلى البسكويت المطحون. نقلّب الزّبدة مع البسكويت جيّداً حتّى يمتصّ البسكويت كميّة الزّبدة. نرصّ المزيج في صينيّة ذات قاع متحرّك، ويمكن استخدام صينيّة عاديّة أو صحن بايركس، بشرط أن نغلّف قاعه بورق النّايلون قبل رصّ المزيج. ندخل الصّينيّة إلى الثلّاجة لمدّة لا تقلّ عن ساعة حتّى تجمد تماماً. نضع الكريمة في محضّرة الطّعام، ثمّ نضيف الحليب السّائل ونخلط. نضيف السكّر وجوز الهند ونتابع الخلط حتّى نحصل على مزيج ناعم. نضيف المزيج السّابق إلى طبقة البسكويت، ثمّ نعيدها إلى الثلّاجة إلى أن تجمد طبقة الكريمة تماماً. نضع كوب جوز الهند في مقلاة على النّار، ونحمّصه إلى أن يصبح لونه ذهبيّاً. نضيف جوز الهند المحمّص وهو ساخن إلى طبقة الكريمة. نقطّع حلى جوز الهند البارد بالشّكل الذي نرغب به، ثمّ نقدمها.

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