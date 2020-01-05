تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة السكر

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3\4 كوب من سكر التزيين

1\2 ملعقة شاي من الزبدة

ملعقتا شاي من الماء

ملون برتقالي الطريقة: إنخلي سكر التزيين في وعاء صغير مقاوم للحرارة. ثم أضيفي إليه الزبدة وكمية كافية من الماء ليصبح عجينة. ضعي الوعاء فوق قدر من الماء المغلي وحركي جيداً حتى يصبح السكر ساخناً وسائلاً. لا تفرطي في تسخينه حتى لا يتكتل السكر. وأخيراً، اصبغي السكر باللون البرتقالي. صبّي سائل السكر فوق الكيك واستخدمي مبسطاً للتسريع في عملية بسط الطبقة حتى حافة الكريما. اتركي الطبقة تجمد بضع دقائق قبل التزيين Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع القرفة بالسكر

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