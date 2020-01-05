تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بـــاي التـفاح بالكراميــل

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
العجينة ..
2 كوب دقيق
ربع ملعقه شاي ملح
ثلثي كوب زبدة باردة
1 ملعقه طعام زبدة سايحه
1 ملعقه شاي سكر
من 4 الي 5 ملاعق طعام ماء مثلج
ربع كوب كارامل اللي ينحط على الايسكريم
6 كوب تفاح مبشور
1 ملعقه طعام عصير ليمون
نصف كوب سكر
ربع كوب سكر بني
ربع كوب دقيق
1 ملعقه شاي قرفة
الطريقة:
1. سخني الفرن الى 400 فهرنهايت ..
2. حضري العجينه كما تعلمنا من الكورس و قسميها كرتين وفي النايلون و في الثلاجه لمدة 30 دقيقه قبل البدايه في الخبز ..
3. اخرجي كرة و افرديها الى كرة 12 انش و ضعيها في صينية باي 9 انش و قصي الزائد حتى تكون اكبر بنصف انش ..
4. اخلطي الكارميل مع التفاح مع عصير الليمون و ضيفي نصف كوب سكر و السكر البني و الدقيق و القرفه و ضعيهم على العجينه في الصينيه ..
5. غطي الباي بالطريقه اللي تبغيها لكن الافضل طريقه 10 في الجزء الثالث من الكورس لتكون مثل الصورة ..
6. ادهني الوجه بالزبدة الساحه و انثري عليها ملعقه شاي سكر ..
7. غطي الاطراف بالقصدير مثل ما تعلمنا بأول الكورس ..
8. اخبزيها لمدة 35 دقيقه ثم ارفعي القصدير و ضعيها في الفرن من 20 الى 25 دقيقه او حتى تنضج ..
9. اتركيها تبرد من 30 الي 45 دقيقة ثم قدميها للحبايب ..
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