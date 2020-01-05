تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بـــاي التـفاح بالكراميــل

المقادير

العجينة ..

2 كوب دقيق

ربع ملعقه شاي ملح

ثلثي كوب زبدة باردة

1 ملعقه طعام زبدة سايحه

1 ملعقه شاي سكر

من 4 الي 5 ملاعق طعام ماء مثلج

ربع كوب كارامل اللي ينحط على الايسكريم

6 كوب تفاح مبشور

1 ملعقه طعام عصير ليمون

نصف كوب سكر

ربع كوب سكر بني

ربع كوب دقيق

1 ملعقه شاي قرفة

الطريقة:

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1. سخني الفرن الى 400 فهرنهايت ..

2. حضري العجينه كما تعلمنا من الكورس و قسميها كرتين وفي النايلون و في الثلاجه لمدة 30 دقيقه قبل البدايه في الخبز ..

3. اخرجي كرة و افرديها الى كرة 12 انش و ضعيها في صينية باي 9 انش و قصي الزائد حتى تكون اكبر بنصف انش ..

4. اخلطي الكارميل مع التفاح مع عصير الليمون و ضيفي نصف كوب سكر و السكر البني و الدقيق و القرفه و ضعيهم على العجينه في الصينيه ..

5. غطي الباي بالطريقه اللي تبغيها لكن الافضل طريقه 10 في الجزء الثالث من الكورس لتكون مثل الصورة ..

6. ادهني الوجه بالزبدة الساحه و انثري عليها ملعقه شاي سكر ..

7. غطي الاطراف بالقصدير مثل ما تعلمنا بأول الكورس ..

8. اخبزيها لمدة 35 دقيقه ثم ارفعي القصدير و ضعيها في الفرن من 20 الى 25 دقيقه او حتى تنضج ..

9. اتركيها تبرد من 30 الي 45 دقيقة ثم قدميها للحبايب ..

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