تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريم كراميل بالجبن

المقادير

كوب ونصف من مسحوق الحليب

علبة جبن كريمة بيضاء (جبن كيري 8حبات)

كوب سكر

أربع بيضات

كوب ونصف ماء

ملعقة فانيليا

الطريقة:

حمري نصف كمية السكر في قدر على النار. ثم اخلطي الجبن مع ما تبقى من السكر في خلاط الكعك.

اضيفي البيض على خليط الجبن واخفقي المقادير، اضيفي الماء فالفانيليا واستمري في عملية الخفق اثناء ذلك.

صبي هذا الخليط على السكر المحمر في القدر وغطـيه جيـداً بـورق القصدير ثم بغطاء القدر نفسه، ضعيه بعد ذلك في حمام مائي على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة.

اتركيه حتى يبرد قليلا ثم ضعيه في الثلاجة وضعيه في إناء التقديم.

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