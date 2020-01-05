تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ترامـــيـسـو

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 قطع جبن كيري

كيس دريم ويب

3 قيمر كدي دي كويتي

2 فنجان سكر

4 م ك حليب نيدو بودره

فنجان حليب بارد الطريقة: تخلط جميع هذا المقادير بخلاط الكاس الكهربائي ويترك ثانيا ناخذ علبتين بسكويت 200 غرام ثم نحضر القهوه وهي : 2 كوب ماء دافي مذاب فيه ملعقتين نسكافي

تغمس فيه البسكويت وبسرعه لكي لا تشربه ثم يصف بالبايركس

صفة واحده ثم تسكب عليه نصف مقدار الكريمه الي خلطنها سابقا Advertisements ثم نرش علي الكريمه شوكلاته ونخلط شوكلاته حلو ملعقه

شوكلاته مر ملعقه يرش بالمشخل ثم نضع طبقه اخري من البسكويت وبعدها الكريمه

واخر شي الشكولاته البودره ثم يوضع بالثلاجه قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى حليب جوز الهند بالنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كراكرز الجبنة

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