شكرا لقرائتكم خبر عن سماعات الأذن قد تصيبك بمجموعة من الأضرار.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يستخدم سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقى الصاخبة لفترات طويلة من الوقت، لكن هذه السماعات التى تستخدم لحجب الأصوات الخارجية تجعلك أكثر عرضة لمشاكل السمع، ووفقًا للدكتور جيريش أناند، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، فإن الجانب السلبي لسماعات الرأس كثيرة، حيث إن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة والأصوات العالية من خلال سماعات الأذن يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع وطنين الأذن.



أضرار سماعات الأذن

ووفقاً لموقع تايمز أوف إنديا، تابع جيريش: "أضرار سماعات الأذن لها علاقة أكبر بمستوى الصوت الذي تستمع إليه بدلاً من السماعة نفسها، كما يعتمد ذلك على المدة التي تستمع إليها، ومدى استماعك بصوت مرتفع، ومرات الاستماع".

وأوضح الدكتور سانتوش، كبير استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى كولومبيا: "الطنين هو أحد أعراض تلف الأعصاب في الأذن، فعند توصيل سماعات الأذن يصل الصوت إلى الأذن ويصطدم بأسطوانة الأذن التى تقوم بالضغط بسبب إغلاق حجرة الأذن".

ومن الأفضل أن يتجنب الناس استخدام سماعات الرأس والأذن، حتى لا تحدث مشكلة دائمة فى السمع، إذا لم يتم علاجها على الفور وقد تؤدي إلى تلف الأعصاب بشكل دائم.

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ويمكن أن يؤدي تأخر علاج طنين الأذن وعدم معالجته مبكراً إلى صوت طنين دائم في الأذنين، في الحالات الشديدة، يفكر بعض الأشخاص أيضًا في الانتحار لأن الصوت قد يكون مزعجاً للغاية، لذا فإن العلاج المبكر يمكن أن يقلل من الصوت أو حتى يؤدي إلى اختفاء الطنين. وتعد سماعات الرأس أفضل من سماعات الأذن التى تدخل الأذن مباشرة، واستخدم سماعات أذن فضفاضة في الأذن تُعرّض الأذن لضغط صوت أقل.



اضرار سماعات الاذن

- الأصوات مثل الرنين، الأزيز، صفير باستمرار أو بشكل متقطع طنين.

- يمكن أن تؤدي الأعراض الشديدة إلى القلق والاكتئاب والتهيج واضطرابات النوم والتوتر، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى استشارة نفسية.

- يرتبط الطنين بارتفاع ضغط الدم وأورام الرأس والرقبة وانسداد الأوعية الدموية والورم العصبي الصوتي ورم في منطقة الدماغ مع مشاكل في السمع والتوازن،واضطرابات الغدة الدرقية وتصلب الأذن العيني الذي يشمل عظام الأذن ومرض منير (الأذن الداخلية) اضطراب يؤثر على التوازن والسمع.

للتخلص من الطنين يوصى الخبراء باستخدام طرق لتجنب الإجهاد وتجنب التعرض للأصوات العالية وتجنب الكافيين والنيكوتين وعلاج الحالات الكامنة وراء ضغط الدم والغدة الدرقية وأمراض أخرى.