سعر الدولار في السودان اليوم السبت 4 يناير 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، بنحو جنيه واحد ليسجل 87 جنيها للدولار الواحد خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوق السوداء).

وفي البنك المركزي السوداني استقر متوسط سعر العملة الخضراء عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويخضع سعر الدولار الرسمي في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

والأسبوع الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بشكل نهائي، متضمنة استمرار الدعم الحكومي للسلع والمحروقات حتى مارس/آذار المقبل.

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وقال وزير المالية إبراهيم البدوي إن الميزانية المجازة بلغت إيراداتها 568.3 مليار جنيه، ومصروفاتها 584.4 مليار جنيه بعجز يبلغ نحو 16.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم إرجاء رفع الدعم عن المحروقات إلى حين عقد مؤتمر اقتصادي خلال فترة أقصاها شهر مارس/آذار المقبل على أن يسبقه حوار مجتمعي واسع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو، وفق البنك المركزي السوداني، 50.41 جنيه للشراء مقابل 50.66 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 59.44 جنيه للشراء مقابل 59.74 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 97.26 جنيه، وسجل الإسترليني 114.6 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، وفق المركزي السوداني، 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.58 جنيه للشراء مقابل 148.32 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 23.20 جنيه، والدرهم الإماراتي 23.84 جنيه، والدينار الكويتي 257.8 جنيه.