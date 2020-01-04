تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الكيكة الروسية بالعسل

المقادير

مقادير العجينة:

2 بيضة

2 ملعقه كبيره زبده بحرارة الغرفة

2 ملعقه كبيره عسل نحل

1 كاس سكر

2 كاس دقيق

2 ملعقه صغيره بيكنج بودر

1 ملعقه كبيره فانيليا

ذره بسيطه ملح

4 نقاط خل

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الكريما اللي بنحطها بين الطبقات :

2 علبة قشطه

1/2 علبة حليب مكثف محلى نستله (حجم كبير 375 مللى)

100 جم زبدة بحرارة الغرفة

1/3 كاس حليب

الطريقة :

ضعي قدر على النار فيه ماء ( عشان نعمل حمام مائي )

في قدر أصغر منه حطي جميع المقادير ( الزبده والعسل والفانيليا والبيض والملح والخل و 1/2 كاس دقيق)

يخلط جيداً ثم يوضع على الجمام المائى وهدأى النار وقلبي بين لحظه ولحظه أقل شئ 5 إلى 7 دقائق حتى الغليان

بعد الغليان ضيفي 1/2 كاس دقيق ونفس الشئ قلبي بين لحظه ولحظه لمدة 5 إلى 7 دقائق

ابعدي القدر عن النار واضيفي الكاس المتبقى من الدقيق وقلبيه بملعقه خشبيه لأن الخليط سااخن وإذا حسيتي العجينه تلصق بيدك زيدي قليل من الدقيق بس لا تكثري (تقريبا العجينه نفس عجينة البيتي فور)

كوري العجينه ونظفي السطح ورشيه بالدقيق

خذي كوره ورشي السطح بدقيق ( ضروري) علشان لا تتقطع العجينه وأفرديها فرد دائري حاولي تفردين بكل اتجاه وتكون رقيقه واقطعيها على شكل دائرة واحتفظى بالبواقى واخبزيها ثم اجرشيها ناعم للتزيين

سخني الفرن على حراره وسط نفتح من فوق وتحت والرف يكون بالوسط

حطيها بصينيه دائريه مرشوشه دقيق وحلو تكون واسعه علشان تطلعيها بالراحه

دخليها الفرن وما تاخذ وقت

طلعيها واتركيها تبرد لانها تكون لينة لكنها تنشف بعد ذلك

خذي فرشه ناعمه ونظفي فيها البسكويتات من الدقيق

مكونات الكريما أخلطيها كلها بمضرب البيض او خلاط حتى يتجانس واتركيه جانبا

ناخذ بسكوته وناخذ مغرفة الشوربه ونمليها من الخليط ونصبها على البسكويت ونوزعه بالفرشه وهكذا حتى تنتهي الكميه وندهن السطح ايضا بالكريما

وزعي على الكيكه اللي جرشناه بيدك واضغطي شوية علشان يمسك بالكريما ووزعيه على الوجه وخليكى كريمه

نتركها ترتاح وتتشرب الكريم تقريبا نص ساعه

اضغطي براحة يدك على وجه الكيكه شوية شوية علشان تترص الطبقات كويس

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