شكرا لقرائتكم خبر عن وضع النباتات على مكتبك بالعمل يعزز الهدوء ويجعلك أقل إرهاقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون يابانيون، أن وضع شجرة بونساي أو صبار على مكتبك للتحديق أثناء العمل يمكن أن يبقيك هادئًا ويجعل عملك أقل إرهاقًا، ودرس الخبراء ما إذا كان شجرة صغيرة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية في العمل بالفعل. ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم إعطاء عمال المكاتب نباتاً داخليًا ، مثل بونساي أو صبار أو كوكيداما لمدة أربعة أسابيع، وطُلب منهم الاهتمام بها.



وضع النباتات فى العمل

وتمت مقارنة كل من مستوى القلق اليومي ومعدل ضربات القلب والإجهاد قبل وبعد التجربة. وأظهرت النتائج أن مستويات التوتر "انخفضت بشكل كبير" بين المتطوعين عندما كان لديهم نبات على مكتبهم.

وقال الباحثون في جامعة هيوغو في أواجي اليابانية إن وجود نبات على المكتب يمنح العمال صرف الانتباه عن ضغوط الحياة بمعدل كبير.

وتابع القائد الرئيسي للدراسة الدكتور ماساهيرو تويودا: "في الوقت الحالي، لا يفهم الكثير من الناس مدى الاستفادة من النباتات في مكان العمل".

Advertisements

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بالتحقق من الأدلة العلمية وتأثير النباتات القريبة في البيئة المكتبية الحقيقية من العمال.

وتطوع 63 من موظفي المكاتب في اليابان للمشاركة في الدراسة، وكان لديهم القليل من التعرض للخضرة خلال النهار.

وعرضت على كل واحدة اختيار نبات واحد - كوكيداما ، سان بيدرو كاكتوس ، إيشفيريا ، بونساي ، أو نبات أوراق الشجر مثل نخلة الاستقبال.

تم توجيه المشاركين لأخذ قسط من الراحة لمدة ثلاث دقائق أثناء الجلوس على مكاتبهم كلما شعروا بالتعب خلال النهار.

وقام الباحثون بقياس الضغط النفسي للمشاركين باستخدام تحليل مستويات القلق العامة مرتين، وأظهرت النتائج أن متوسط ​​درجات القلق قد انخفض مع وجود النباتات.