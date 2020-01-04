تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة العروس

المقادير * كاسه حليب

*نصف كاسه لوز مسلوق ومكسر

*ملعقتين نشاء

*فنجان قهوه سكر

*شويه هيل مطحون الطريقة: يغلى الحليب على النار ويوضع فوقه النشا بعد تذويبه في ماء بارد ويحرك الخليط بالملعقه حتى يثقل مثل المهلبيه البيضا

يوضع اللوز فوق الحليب وملعقه صغيره ماء ورد ويطبخ

يوضع الهيل قبل ان تقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت باللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع القرفة بالسكر

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