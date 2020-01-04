تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويشات اللحم المفروم

المقادير لحم مفروم – طماطم مقطع – بقدونس – ملح – فلفل أسود – بصل مقطع

– خبز خفيف ويفضل الصغير . الطريقة: 1- نطبخ اللحمه بالطريقة العادية . Advertisements 2- نفتح الخبز مع الجانب فتحة صغيرة ونحشيه باللحمه بعد أن تبرد*ثم تلف بورق شفاف بعد دهن الورق والخبز بقليل من الزبدة، ثم توضع في الفرن على نار هادئة من20 إلي25 دقيقة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طماطم محشو بالجبنة والزيتون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صالونة اللحم الهندية

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