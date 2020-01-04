تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيض المقلي بالجبنة

المقادير 2 بيضة

نصف ملعقة سمن أو زبدة

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وكمون. طريقة التحضير يمسح الزبدة فى طاسة صغيرة مع الجبنة والبقدونس المفروم.

يكسر البيض فوق الخليط ويترك على نار هادئة مدة من 2-3 دقائق.

يتبل بالملح والكمون ويقدم ساخنا وبالهناء والشفاء. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الكمون

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