تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بالخضروات

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 بصل
4 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم
1 كوب برغل (أسمر منقوع)
1 كوب حمص (مسلوق)
2/1 كوب عدس أصفر منقوع
4/1 كوب جزر مبشور
4/1 كوببسلة (مسلوقة)
4/1 كوب دقيق أرز
ملحوفلفل
الحشو
2/1 كوب مكسرات مجروشة
4/1 كوب مشمشجاف مفروم
1 بصل مفروم
الصلصة
2 ملعقةكبيرة زيت
1 بصل مفروم
2/1 كوب لوز مفروم
2/1 كوب عينجمل مفروم
2/1 كوب عدس أصفر (منقوع)
2 كوب مرق
طريقة التحضير
– يُخلط البصل، الثوم، الزنجبيل، الحمص، البرغل،العدس، الجزر ويُتبل الخليط بالملح والفلفل.
– يُوضع في الخلاط الكهربائي حتىيُصبح عجين لين (يُمكن إضافة دقيق الأرز إذا كان العجين غير متماسك والعكس يُمكنإضافة ماء أو مرق إذا كان صلباً).
– تُضاف البسلة للخليط ويُشكل على هيئة كورويُحشى بخليط الحشو.
– يُمكن أن يُشكل على هيئة أقراص وتُقلي وتُقدمساخنة.
– يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة ويُضاف البصل ويُقلب والعدسوالمكسرات ويُضاف المرق.
– يُترك الخليط حتى يُبدأ في الغليان ثم تُضاف كورالخضروات وتُترك حتى تُنضج ثم تُقدم ساخنة.
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