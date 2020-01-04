تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بالخضروات

المقادير

1 بصل

4 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

1 كوب برغل (أسمر منقوع)

1 كوب حمص (مسلوق)

2/1 كوب عدس أصفر منقوع

4/1 كوب جزر مبشور

4/1 كوببسلة (مسلوقة)

4/1 كوب دقيق أرز

ملحوفلفل

الحشو

2/1 كوب مكسرات مجروشة

4/1 كوب مشمشجاف مفروم

1 بصل مفروم

الصلصة

2 ملعقةكبيرة زيت

1 بصل مفروم

2/1 كوب لوز مفروم

2/1 كوب عينجمل مفروم

2/1 كوب عدس أصفر (منقوع)

2 كوب مرق

طريقة التحضير

– يُخلط البصل، الثوم، الزنجبيل، الحمص، البرغل،العدس، الجزر ويُتبل الخليط بالملح والفلفل.

– يُوضع في الخلاط الكهربائي حتىيُصبح عجين لين (يُمكن إضافة دقيق الأرز إذا كان العجين غير متماسك والعكس يُمكنإضافة ماء أو مرق إذا كان صلباً).

– تُضاف البسلة للخليط ويُشكل على هيئة كورويُحشى بخليط الحشو.

– يُمكن أن يُشكل على هيئة أقراص وتُقلي وتُقدمساخنة.

– يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة ويُضاف البصل ويُقلب والعدسوالمكسرات ويُضاف المرق.

– يُترك الخليط حتى يُبدأ في الغليان ثم تُضاف كورالخضروات وتُترك حتى تُنضج ثم تُقدم ساخنة.

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