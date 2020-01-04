تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش البيض المسلوق

المقادير 1 / 4بيضاات مسلوقة.

2 / رشة فلفل اسوود

3 / 1خيارة مقطعة شرائح طولية

4/ جبن شرايح سلايس

5 / خس.

6 / طماطم على حسب الرغبة.

7 / ساندويتش ( صامولي ) الطريقة: نقطع البيض المسلووق الى شرايح

نحضر الساندوتش الصامولي ونفتحة ونحشي بة البيض ورشة من الفلفل الاسود وشرايح من الخيااارثم نضع الطماطم والخس ثم نضع الجبن السلايس بعد تقطيعة قطع طووولية Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاسباجتي بالبسلة والفلفل المشوي

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