تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفحم

المقادير صدوردجاج+ليمون

طماطم

خس مايونيز

بطاطس مقليه_بهارات+ملح

اي شيئ اخرحسب الرغبه

طحينه+ليمون+ماء+ملح

عيش شامي صغير

2بصله مفرومه_فحم الطريقة: يحمرالبصل مع الزيت ويضاف اليه الدجاج والبهارات ويقلب حتى ينضج

ثم يولع الفحم حتى يصبح جمر ويوضع في نصف الدجاج ويبخربه ويغطى تقطع الطماطم

قطع صغيره ويفرم الخس يدهن رغيف الخبزبالمايونيز ثم تخلط الطماطم والخس مع الدجاج وتحشى

داخل الرغيف مع البطاطس المقليه ويصب عليهاطحينه ثم يلف مثل الرول Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاصس المقلية بالخل والملح

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