شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أبرزها الحليب خالى الدسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض ضغط الدم هو أفضل وسيلة لحماية نفسك من التعرض والإصابة بالسكتة الدماغية، لذا هناك العديد من النصائح الغذائية المهمة التى تقلل من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، ومنها:

- سمك السالمون

أفادت دراسة سويدية فى دورية "السكتة الدماغية" أن تناول السمك السلمون ثلاث مرات أو أكثر فى الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تتراوح بين 6 و12%، ويقترح الباحثون أن الدهون التى تحتوى على أوميجا 3 فى الأسماك مثل سمك السلمون والتونة والماكريل تقلل من الالتهابات فى الشرايين، ما يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل فرصة تجلط الدم.

- دقيق الشوفان

إليك كيفية الوقاية من السكتة الدماغية عن طريق خفض نسبة الكولسترول الضار ولذا عليك تسخين وعاء تبخير من دقيق الشوفان، ويؤدي ارتفاع الكوليسترول في بدء تراكم البلاك في الأوعية الدموية حول الدماغ ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا. إذا كان لديك العديد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، فتهدف إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتهدف إلى 20 غراما من الألياف القابلة للذوبان يوميا للحصول على فحص الكولسترول. ابدأ يومك مباشرةً بتناول 3/4 كوب من دقيق الشوفان ، والذى يحتوى على نحو 15% من الألياف القابلة للذوبان اليومية الموصى بها.

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-البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة واحدة من أفضل الأطعمة لتناول طبق جانبي غني بالألياف على العشاء، بالإضافة إلى ذلك ، البطاطا الحلوة مليئة بمضادات الأكسدة للمساعدة في منع تراكم البلاك.

- التوت

تساعد مضادات الأكسدة أيضًا على توسيع الأوعية الدموية للحفاظ على تدفق دمك قويًا مع تقليل الالتهاب. الهدف من سبعة إلى عشرة حصص من الفواكه والخضروات يوميًا للمساعدة في درء خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يعتبر كوب من التوت الأزرق حصتين نحو هدفك.

- حليب خالى الدسمكشفت إحدى الدراسات التى أجرتها جامعة موناش الأسترالية أن الأشخاص الذين يشربون الحليب خالي الدسم بانتظام يكونون أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم من أولئك الذين لا يشربون الحليب. وجدت دراسة أخرى تتابع أكثر من 3100 رجل ياباني لمدة 22 عامًا أن المشاركين الذين شربوا كوبين من الحليب على الأقل ثمانية أوقية كان لديهم نصف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مثل أولئك الذين لم يشربوا منتجات الألبان. يتم تحميل منتجات الألبان بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ، لذلك تهدف إلى الحصول على حصتين أو ثلاث وجبات في اليوم. فقط تأكد من انخفاض الدهون المشبعة أو الخالية من الدهون لتقليل الدهون المشبعة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.