شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عوامل تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.. منها مستوى الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام من المشاكل الشهيرة التى يتعرض لها الكثيرون، وتسبب ألما شديدا فى الجسم، وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وحسب ما ذكره موقع patients فإن هناك العديد من العوامل والأسباب التى تزيد من خطر التعرض والإصابة بهشاشة العظام ويعتبر أبرزها التقدم فى العمر والعوامل الوراثية أى اصابة أحد أفراد الأسرة بهشاشة العظام.

أسباب وعوامل الإصابة بهشاشة العظام

1: تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة لهشاشة العظام.

2: مستوى الهرمونات فى الجسم، فانخفاض مستوى هرمون الأستروجين عند النساء وخصوصا بعد انقطاع فترة الطمث يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3: يتعرض بعض الرجال لنقص هرمون التستوستيرون وبشكل تدريجى وخصوصا مع التقدم فى العمر ويسبب ذلك ضعف العضلات والمفاصل وهشاش العظام.

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4: اضطراب الغدة الدرقية يؤثر على صحة العظام ويسبب الهشاشة والضعف العام فى الجسم.

5: انخفاض نسبة الكالسيوم فى الجسم يسبب هشاشة العظام نقص فى كثافة العظام، وألأم شديد فى العضلات والمفاصل.

6: من يعانون من نقص الفيتامينات فى الجسم وفقدان الشهية هما الأكثر عرضة لهشاشة العظام وألم المفاصل.

7: الآثار الجانبية لبعض الأدوية وخصوصا الأدوية التى تؤثر على صحة العضلات وبناء العظام ومنها أدوية"الاكتئاب، ارتجاع المرئ، السرطان".

8: اتباع عادات خاطئة تؤثر على صحة الجسم وتسبب هشاشة العظام ومنها"التدخين، الافراط فى تناول المشروبات الغازية، اهمال تناول الاطعمة التى تحتوى على الكالسيوم مثل الحليب والجبن، والبيض".

إذا لم يتم علاج هشاشة العظام يسبب ذلك مضاعفات خطيرة أبرزها كسور العمود الفقرى والحوض، كما ينصح باتباع بعض العادات الصحية لتعزيز صحة العظام ومنها "تناول كمية كبيرة من الكالسيوم سواء عن طريق المكملات الغذائية أو الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم، تناول كمية كبيرة من فيتامين د، الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية".