تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف التونه

القاهرة - لايف ستايل المقادير – كيس توست مزاله الاطراف ومفرود بالنشابه

– 2 علبه تونه العلالي

– كزبره+ بصل+شبت+ فلفل بارد مفرومين ناعم

– جزر مبشور ناعم

– مايونيز

– بهارات وملح

– ربع كلعقه ثوم بودره

– صلصلة طماطم الطريقة:

– نحمر البصل لحد مايذبل ويصفر ونضيف الفلفل البارد والجزر والبهارات والملح ونقلب المقادير ونضيف التونه ونقلب شوي وبعدين صلصة الطماطم واخر شي الكزبره والشبت وخليهم على نار هادئه بعدين نضيف المايونيز حسب الرغبه.. Advertisements ناخذ حبه التوست المفرود والمضروبه بالنشابه ونحط عليها شوي من الخلطه ونلفها على شكل اسطوانه ونلصق الاطراف بشوي مايونيز.. وهكذا حتى ينتهي المقدار .. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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