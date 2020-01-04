تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صالونة اللحم الهندية

المقادير

لحم مقطع قطع صغيرة ومفور من قبل مع شوية ثوم وكركم

با ميا مقطع ومقلي

5 بصل

2 فلفل اخضر حار

كزبرة

5 طماطم

1 كوب كازو

ربع كوب ماء

نص ملعقة كركم

نص ملعقة فلفل احمر بودرة

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2 ملعقة طعام كارام مسالا شوية زيت

1 علبة معجون طماطم

الطريقة :

تقطعين البصل والفلفل الاخضر وتحطينة في الخلاط مع شوية ماء اقصد خلاط العصير

وبعدين تحطين شوية زيت في قدر وتحمرين خليط البصل والفلفل تقريبا ربع ساعة وكل ما طالت المدة كان احسن علشان الطعم وبعدين تضيفيين الكزبرة

ثم تقشريين الطماطم وتخلطينها في الخلاط وتضيفينها على البصل والفلفل ومن ثم تضيفيين الكركم والفلفل الاحمر والكارام مسالا وان حبيتي اضيفي شوية ملح انا بصراحة اضيف الملح ومن ثم معجون الطماطم والباميا ومن ثم اللحم

تفرميين الكازو مع الماء في الخلاط ثم تصبينة في القدر و تخلينة يطبخ تقريبا عشر دقايق

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