تعرف علي أهم و أبرز فوائد زبدة المانجو

القاهرة - لايف ستايل تستخرج زبدة المانجو من بذور ثمار المانجو? وهي عبارة عن زبدة استوائية لونها أبيض فاتح وتشبه في تركيبتها زبدة الشيا والكاكاو وتعتبر من المصادر الطبيعيّة الغنيّة بمركبات البيتاكاروتين، ومضادات الأكسدة وفيتامين B وفيتامين C والحديد وغيرها العديد من الفيتامينات والمعادن. أمّا الفوائد الصحية لزبدة المانجو فتتلخص بالآتي: تنعّم الجلد وتعالج التهابه وتحافظ على صحته تقوّي الجهاز العصبي تحفّز إنتاج الكولاجين في الجسم تقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد تكافح أعراض الشيخوخة المبكرة كالتجاعيد تسرع عملية التئام الجروح تعالج جفاف البشرة وتشقق الشفاه تفتح لون البشرة وتزيل البقع الداكنة والكلف والنمش Advertisements تعالج الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية تعالج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس والحروق البسيطة الأخرى تخفف علامات تمدد الجلد أثناء فترة الحمل تمنح الشعر النعومة واللمعان الطبيعي تعالج حب الشباب، والآثار الناتجة عنه تخفّف الحكّة الجلدية قد يهمك أيضا: تعرَّف على أفضل وقت لتناول الفيتامينات ومخاطرها قبل النوم المشاكل الجلدية تنذر بالإصابة بمرض السكري

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