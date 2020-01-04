تعرف علي أهم و أبرز فوائد قناع الليمون

في بعض الأحيان يصعب اختيار المنتجات أو العلاجات التي تناسب نوع بشرتك، فيحتاج الجلد الجاف إلى عناصر مرطبة، في حين أن البشرة الدهنية قد تتطلب عناصر أخرى.وتفكر المرأة دائماً بالعناية ببشرتها وجمالها ولا تدري أن في متناول يديها علاج طبيعي كانت الجدات تستخدمنه لتعزيز جمال بشرتهن، وهو الليمون الذي يناسب كل أنواع البشرة.ولهذا نحن نستخدم عادة غسول الوجه ومنتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الليمون لما يتمتع به من فوائد جمالية متعددة.

ويحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعمل كمقشر طبيعي، فهو يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة وبالتالي يمنح البشرة صحةً ورونقاً وإشراقاً. وعلاوة على ذلك، لديه خصائص مضادة للجراثيم تساعد في علاج حب الشباب والتهابات الجلد

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