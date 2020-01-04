العسل يساعد في القضاء على الفطريات المرضية

السبت 4 يناير 2020

أفاد علماء جامعة مانشستر البريطانية ان العسل استخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض التي تسببها الفطريات المرضية



واكتشف العلماء إمكانية استخدام عسل النحل الطبيعي في القضاء على الفطريات المرضية ولأم الجروح.

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استنادا الى هذا تمكنوا من اكتشاف علاقة قوية بين العسل وتدمير الفطريات المغزلاوية Fusarium، التي تسبب العمى وحتى الوفاة. واستخدم الباحثون تركيزاً مختلفاً للمواد البيولوجية النشطة التي تدخل في تركيب العسل لمعرفة مستوى تدميرها لهذه الفطريات التي تتواجد على الأشجار وفي التربة. فبينت النتائج ان أقل تركيز لهذه المواد من شأنه أن يؤثر بفعالية في تدمير جدران خلايا هذه الفطريات.

وتصل نسبة العدوى المزمنة المرتبطة بعدم التئام الجروح ووجود الفطريات فيها من 60-80% من الأمراض المعدية عند البشر، وهذا له علاقة بتناول مضادات الحيوية ذات التأثير الواسع.

ويتسبب الغشاء البيولوجي للأحياء المجهرية التي تشكل مستعمرات في تعقد علاج الجروح المزمنة، ولكن اتضحت للعلماء امكانية استخدام العسل في علاجها، لأنه يفتت هذا الغشاء ويسرّع من التئامها.