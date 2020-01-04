"مرض غامض" يهاجم هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 7 أشخاص في هونج كونج بمرض معدٍ غامض يشبه الالتهاب الرئوي، ما دفع السلطات لإطلاق خطة طارئة لمواجهة المرض.

وفي بيان، قالت حكومة هونج كونج إنها تتخذ خطوات لخفض خطر انتشار المرض بتصنيفه بـ"التعامل الجاد"، وهو ثاني أعلى مرحلة في نظام من 3 مستويات جرى إنشاؤه مؤخرا في إطار بروتوكول جديد بشأن كيفية التصدي لانتشار الأمراض المعدية.

وسيراقب طاقم عمل درجات حرارة الركاب باستخدام نظام تصوير حراري في مطار هونج كونج الدولي وخط السكك الحديد فائق السرعة الذي يربط هونج كونج بالبر الرئيسي وعند مناطق مراقبة الحدود في الموانئ.

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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج أنه جرى نقل الحالات إلى المستشفى، فيما لا يزال 3 منهم في حالة مستقرة.

وتعرضت هونج كونج، في فترة 2002 – 2003، لعزلة بعد انتشار وباء متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" عبر المدينة.

وتوفي حينها أكثر من 700 شخص من جميع الأعمار عبر هونج كونج والصين وسط فزع عام بعدما وجدت السلطات أن المرض معدٍ بشكل عالٍ ومميت.