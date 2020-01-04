ماسكات الحليب لترطيب وتفتيح سريع للبشرة

كثيرًا ما نلاحظ مدى وجود الحليب كمكون أساسي بمستحضرات التجميل، والذي يمنح الصبايا ترطيبًا فعالًا، بالإضافة إلى خصائصه المعروفة لـ تفتيح البشرة وتوحيد لونها.



ويساعد الحليب باحتوائه على مضادات الأكسدة، بالتخلص من البقع الداكنة، كما يحتوي على الكالسيوم والأحماض الدهنية التي تغذي البشرة، وتجدد حيويتها.



إليكِ ماسكات الحليب لترطيب وتفتيح البشرة



ماسكات الحليب والبابايا

- ملعقة كبيرة من الحليب

- نصف ثمرة بابايا مهروسة

- زيت زيتون

تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليطًا متجانسًا.

ضعي الماسك على البشرة.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء.

ماسك الحليب و السكر البني مع زيت اللوز

2 ملعقة صغيرة سكر بني

3 قطرات زيت لوز حلو

ملعقة صغيرة حليب

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طريقة تحضير الماسك

- اُخلطي السكر البني مع الحليب وزيت اللوز الحلو، وافركي بشرتكِ بلطف بحركات دائرية

- اُتركي الخليط على وجهكِ لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

- كرري العملية مرة أسبوعيًّا لتجديد خلايا بشرتكِ.

ماسك الحليب والقهوة وزيت الزيتون والحليب

ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة قهوة خام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء ورد

تحضير الماسك

- ضعي زيت الزيتون في المايكروييف لمدة 10 ثوانٍ لتدفئته.

- اُخلطي القهوة مع زيت الزيتون وماء الورد.

- وزعي الخليط على بشرتكِ وافركيها بلطف، واتركيه لمدة 3 دقائق.

- اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر، ويمكنكِ وضع مسحة قطنية من ماء الورد مرة أخرى على بشرتكِ لغلق المسام

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