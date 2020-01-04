شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار PDL1 يقيس فعالية العلاج المناعى لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار PDL1 من الاختبارات المهمة التى تقيس مقدار PDL1 على الخلايا السرطانية، وPDL1 هو بروتين يساعد على منع الخلايا المناعية من مهاجمة الخلايا غير الضارة فى الجسم، وعادةً يحارب الجهاز المناعى المواد الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا، وليس الخلايا الصحية الخاصة بك، وتحتوى بعض الخلايا السرطانية على كميات عالية من PDL1، هذا يسمح للخلايا السرطانية "بخداع" الجهاز المناعى، وتجنب التعرض للهجوم كمواد غريبة ضارة، بحسب ما ذكر موقع "Medline plus".



الخلايا المناعية للسرطان

وإذا كانت خلايا السرطان لديك تحتوى على نسبة عالية من PDL1، فقد تستفيد من علاج يسمى العلاج المناعى، وهو علاج يعزز نظام المناعة لديك لمساعدته على التعرف على الخلايا السرطانية ومكافحتها، وقد ثبت أن العلاج المناعى فعال للغاية فى علاج أنواع معينة من السرطانات، كما أنه يميل إلى أن يكون له آثار جانبية أقل من علاجات السرطان الأخرى.

استخدامات اختبار PDL1

يستخدم اختبار PDL1 لمعرفة ما إذا كان مريض السرطان قد يستفيد من العلاج المناعى، أم لا.

لماذا أحتاج إلى اختبار PDL1؟

قد تحتاج إلى اختبار PDL1 إذا تم تشخيصك بأحد السرطانات التالية:

- سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

- سرطان الجلد.

- سرطان الغدد الليمفاوية.

- سرطان المثانة.

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- سرطان الكلى.

- سرطان الثدى.

ويمكن علاج السرطان الذى يحتوى على مستويات عالية من PDL1 بفعالية من خلال العلاج المناعى.



الخلايا السرطانية

ماذا يحدث خلال اختبار PDL1؟

تتم معظم اختبارات PDL1 فى إجراء يسمى الخزعة، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من إجراءات الخزعة:

- خزعة شفط الإبرة الدقيقة، والتى تستخدم إبرة رفيعة جدًا لإزالة عينة من خلايا الثدى أو السائل.

- خزعة إبرة أساسية، تستخدم إبرة أكبر لإزالة عينة

- الخزعة الجراحية، التى تزيل عينة فى جراحة بسيطة.



اختبار

نتائج اختبارPDL1

إذا أظهرت النتائج أن خلايا الورم بها مستويات عالية من PDL1، فقد تبدأ فى العلاج المناعى، إذا لم تظهر نتائجك على مستويات عالية من PDL1، فقد لا يكون العلاج المناعى فعالاً بالنسبة لك، لكن قد تستفيد من نوع آخر من علاج السرطان.

ولا يعمل العلاج المناعى لدى الجميع، حتى لو كان لديك أورام بمستويات عالية من PDL1، حيث إن الخلايا السرطانية معقدة وكثيرة.