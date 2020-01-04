شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لاستمرار أعراض نزلات البرد.. أبرزها تناول الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتوقف الأعراض الخاصة بنزلات البرد الشديدة فهذا الأمر قد يكون دليلا على اتباعك لبعض الأشياء الخاطئة خلال علاجك، أو أن هناك أمرا آخر غير نزلات البرد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالىوفقا لموقع"the healthy" .

وأوضح التقرير أنه يمكن للبالغين أن يتوقعوا الإصابة مرتين أو ثلاث بنزلات البرد كل عام مع الأطفال الذين يعانون أكثر من ذلك، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ربما لا يتعين علينا حتى أن نخبرك ما هى الأعراض إلا أن التهاب الحلق وسيلان الأنف عادة ما يكونان العلامات الأولى، يليهما السعال والعطس، وفقًا لتقارير مركز السيطرة على الأمراض. ومع ذلك، على الرغم من أن معظم الناس يتعافون فى غضون سبعة إلى عشرة أيام، فإن البرد فى بعض الأحيان يمكن أن تطول فترته الزمنية، فى النهاية تبدأ فى التساؤل عما إذا كنت ستقضى بقية حياتك فى مسح أنفك؟ هناك بعض الأسباب الحقيقية لنزلات البرد لديك:

- قد لا تزال تعاني من البرد..

السبب الأول للبرد الباقى، وفقًا لساتش باديسى، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائى فى جامعة سانت جورج، هو أنه ربما لا تزال تعانى من نزلة البرد نفسها، ويقول: "يعد البرد تحديًا صحيًا شائعًا للناس في جميع أنحاء العالم، خاصةً لدى الأطفال الذين يعانون من البرد عادةً مرة واحدة شهريًا، والبالغين بمعدل مرتين إلى أربع مرات فى السنة" "على الرغم من أن نزلات البرد المعتادة عادة ما يتم تطهيرها خلال أسبوع واحد، إلا أن أى نزلة برد تستمر لأكثر من أسبوعين لا تزال قائمة."

- قد يكون لديك نزلة برد أخرى..

خلال موسم البرد يمكنك الإصابة بفيروس ومكافحته ومن ثم التعرض لنزلات البرد الجديدة ويمكن أن يختلط الفيروس الجديد والأعراض الجديدة مع تلك التي حاربتها للتو وجعلها تبدو وكأنها مرض طويل.

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ويقول جوشوا سكوت دكتوراه في الطب ، وهو طبيب بمعهد Cedars-Sinai Kerlan-Jobe في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا: "هناك بالفعل مئات الفيروسات التى يمكن أن تسبب نزلة برد ، لذا فمن الشائع الحصول على أكثر من واحد في عام معين". ، مضيفًا أن هذا هو الحال دائمًا مع الأطفال.

- قد يكون ذلك من الآثار الجانبية للدواء..

غالبًا ما يكون السعال هو آخر أعراض الابتعاد عن نزلة البرد، لكن إذا لم تتوقف عن التدخين ، فقد يرجع السبب في ذلك إلى الأدوية ، كما تقول كريستين آرثر ، طبيبة الباطنة في مركز ميموريكال كير أورانج كوست الطبي في فاونتن فالي بكاليفورنيا، السعال الجاف المزمن هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، مثل ليسينوبريل ، بينازبريل ، وراميبريل ، وهي نوع من أدوية ضغط الدم. "يجب ألا يكون هناك أي أعراض أخرى مثل احتقان الأنف أو التهاب الحلق أو ضغط الجيوب الأنفية ، لذلك ، إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية ، فتحدث إلى طبيبك حول إمكانية التحول إلى علاج آخر".

- قد يكون لديك تصريف ما بعد الأنف المزمن..

يقول الدكتور آرثر إذا كنت تعاني من سعال منتج مع وجود البلغم الصافي أو الأبيض، فقد يكون ذلك بسبب تصريف ما بعد الأنف المزمن ، والذي يميل إلى أن يزداد سوءًا فى الليل عندما تستلقى. وتضيف: "غالبًا ما يشتكى الناس من احتقان الأنف ويتعين عليهم إزالة حلقهم باستمرار"، وتقول إن الصرف بعد الأنف هو أحد الآثار الشائعة للبرد، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحساسية وتغيرات الطقس وعوامل خارجية أخرى. وفيما يلى 7 أسباب تجعلك تشعر دائمًا بالملل.

- قد تكون مصاب بالحساسية..

يقول الدكتور سكوت إن السبب الشائع وراء سيلان الأنف والسعال الذى يحاكى الإصابة بمرض فيروسى يمكن أن يكون سببًا للحساسية التى تسببها بيئتك. "حسب الموسم ، يمكن أن تستمر أعراض الحساسية لفترة أطول بكثير وغالبًا ما تكون مصحوبة بعينين حاكتين مائيتين" ، وغالبًا ما يكون غبار الطلع في فصل الشتاء مرتفعًا لذا يمكن أن تكون أعراض الحساسية في نفس الوقت الذي يحدث فيه" موسم البرد."

- قد يكون لديك التهاب الجيوب الأنفية البكتيري...

يوضح الدكتور سكوت: "في بعض الأحيان ، عندما يبدأ المرض الفيروسي في الاختفاء ، يمكن أن تظهر أعراض جديدة مثل الضغط في الجيوب الأنفية والصداع وأحيانًا الحمى". يحدث هذا عندما يتسبب الازدحام الناتج عن البرد في تهيئة البيئة المناسبة لنمو البكتيريا، ما يسبب التهاب الجيوب الأنفية". يحدث ذلك غالبًا ما بين 10 إلى 14 يومًا.