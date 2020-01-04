ارتفاع درجة الحرارة عند الحامل ومخاطرها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - يؤثر الطقس على بعض الناس أكثر من غيرهم، والنساء الحوامل من بين الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع درجة الحرارة، التي تجعل العديد من النساء الحوامل الإصابة بالذعر من ارتفاع درجة الحرارة ومخاطرها. أعراض ارتفاع درجة حرارة الحامل تشمل أعراض ارتفاع درجة الحرارة عند الحامل الجلد الدافئ، والصداع، والدوخة، وتشنجات العضلات والغثيان، الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم أوضح أن النساء الحوامل اللائي لديهن درجة حرارة الجسم فوق 102.2 درجة فهرنهايت هم أكثر عرضة لخطر السكتة الدماغية الحرارية، واستنفاد الحرارة والجفاف. مخاطر ارتفاع درجة الحرارة عند الحامل Advertisements الجفاف هو أحد أسباب انقباضات الممارسة، كما أنه يمكن أن يزيد من حدوث نوبات الإغماء، إذا أصيبت المرأة الحامل بالدوار والسقوط، فقد يتسبب ذلك في مضاعفات أكثر أهمية، بما في ذلك المخاض المبكر أو انفكاك المشيمة، مما قد يتطلب الولادة المبكرة.

ومع ذلك، فإن الجفاف ليس هو الخطر الوحيد المرتبط بارتفاع درجة الحرارة: يرتبط ارتفاع درجة الحرارة أو استخدام الحوض الساخن في الأثلوث الأول بالتغيرات في بنية قلب الجنين وعيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات مثل السنسنة المشقوقة. أشارت دراسة نشرت في أوائل هذا العام في مجلة رابطة القلب الأميركية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة من التغير المناخي العالمي قد يزيد من عدد الأطفال الذين يولدون بأمراض القلب بين عامي 2025 و2035. مع توقع أكبر زيادة في الغرب الأوسط.

ليس من الواضح بالضبط كيف يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على نمو الجنين، ولكن تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنه قد يتسبب في موت الخلايا أو يتداخل مع بروتينات معينة مرتبطة بتطور الجنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وقال «الجزار» إن درجة حرارة 101 أو أعلى وأعراض تشبه الإنفلونزا ليست بالضرورة خطراً عليك أو على جنينك، لكن يجب عليك رؤية طبيبك. تصاب النساء الحوامل بالمرض بشكل أسرع بكثير، لذلك نميل إلى أن نكون أكثر اهتماماً في علاج الحمى أثناء الحمل مقارنة بالشخص الطبيعي السليم. نصائح لارتفاع درجة الحرارة عند الحامل: إذا كانت المرأة تمارس التمرينات في الخارج لفترات طويلة من الزمن، فإننا نوصيك بالبقاء رطبة جيدة، وارتداء ملابس فضفاضة وتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

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