كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 04:42 مساءً - تصاب بالفزع العديد من الأمهات عند نزول دم من سرة المولود، فماذا يعني هذا وما أسباب نزول الدم من سرة المولود، وما يجب على الأم القيام به عند نزول الدم من سرة مولودها، وهل عليها التوجه للطبيب فوراً.

كل هذه التساؤلات يجيب عنها الدكتور مختار فتحي اختصاصي لأطفال وحديثي الولادة، نزف سرة المولود الجديد أثناء سقوط الحبل أو بعده بفترة قصيرة. في معظم الأحيان، لا يشكل نزول دم من سرة المولود حديثاً مصدر قلق، ولكنه جزء منتظم من عملية الشفاء. من حين لآخر، يمكن أن يشير إلى مشكلة.

يمد الحبل السري الجنين بالعناصر الغذائية من الأم. بمجرد ولادة الطفل، لم يعد بحاجة إلى الحبل السري لتوفير العناصر الغذائية، وبالتالي قام الأطباء بقطع الحبل، في نهاية المطاف، يجف الحبل ويسقط، تاركاً وراءه قطعة صغيرة تجف مع الوقت وتسقط بمفردها سريعاً بعد أيام من ولادة الطفل.

أسباب نزول دم من سرة المولود

يلاحظ الكثير من الآباء ومقدمي الرعاية وجود مساحة صغيرة من النزيف عند النقطة التي يبدأ فيها الحبل السري للمواليد بالانفصال عن الجسم، في بعض الأحيان، قد تمسك حفاضات الأطفال حديثي الولادة أو حتى قطعة من الملابس بالحبل السري. هذا يمكن أن يهيج المنطقة ويسبب نزول دم من سرة المولود.

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كيفية رعاية نزول الدم من سرة المولود

لإيقاف نزيف بطن المولود الجديد، أمسك قطعة من الشاش النظيف بلطف، ولكن بحزم فوق منطقة سرة البطن، يجب على الطبيب تقييم أي نزيف لا يتوقف بضغط لطيف، يمكن للعناية بالسرة بشكل صحيح أن يساعد في منع أو تقليل نزيف سرة البطن.

نصائح لمنع نزول دم من سرة المولود

الحفاظ على المنطقة الجافة. إن إبقاء الحبل السري جافاً يمكن أن يساعد الحبل المتبقى على الجفاف والسقوط.

إعطاء الطفل حماماً بقطعة قطن مبللة أو باللوشن المخصص للطفل، دون وضعه أو تعرض الطفل لحمام بالماء الذي يسبب عدم جفاف بقايا الحبل السري سريعاً.

تعريض المنطقة للهواء، والحفاظ على السرة مكشوفة لوقت قصير كل يوم؛ يمكن أن يساعد في الجفاف.