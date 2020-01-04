شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتخيلها.. تعرف على فوائد بذور عباد الشمس والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 دوار الشمس أو زهرة الشمس هي نبتة بذور زيتية, إستعملها الهنود الحمر كدقيق للخبز والحصول على زيتها الذي يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية و معظمها دهون غير مشبعة، لهذا يفيد في تخفيض الكولسترول بالدم. ويحتوي على فيتامين E ومغنيسيوم وزنك وحديد وفوسفور ونحاس وسيلينيوم. والزيت به Omega-6 oil وهي ضرورية لنمو الجسم ووظائفه. له فوائد متعدد و مدهشة, منها:

1- مفيد جدا للبشرة والشعر 2- الوقاية من الامراض السرطانية و امراض القلب. 3- يحتوي على حمض الفوليك المهم للجنين و للمرأة الحامل. 4- لمرضى فقر الدم 5- يمنع التسوس 6- تخفيض الكوليسترول Advertisements 7- وبصفة عامة إستهلاك زيوت أوميجا يمنع الأمراض ونقصها في الطعام يؤدي لأزمات قلبية وارتفاع في ضغط الدم ومرض السكر وإلتهاب المفاصل والسرطان وحالة ما قبل العادة الشهرية وفقدان الشعر وتصلب الشرايين والإكزيما. 8-زيت دوار الشمس به فيتامينات (A, D and E), تقوي جهاز المناعة. ففيتامين A يفيد النظر والجلد والنمو ومضاد للأكسدة قوي ويمنع تلف الخلايا بالجسم والأعضاء وظهور الشيخوخة المبكرة. وفيتامين D ضروري لنمو العظام والأسنان. وفيتامين E مهم لتنشيط الدورة الدموية ويحافظ على الجلد وعلى القدرة على الإخصاب. 9- البذور تدر البول. 10- مغلي جذور دوار الشمس طارد للديدان. 11- تفيد البذور في علاج مرض العشى الليلي. 12- بذور عباد الشمس تقلل الإصابه بأمراض سرطان الرئه وهو مفيد للمدخنين. 13- بذور عباد الشمس غنية أيضا بالسلنيوم وهو عنصر غذائي مهم كما أن أوراق الخضراوات غنية بعناصر غذائية مفيد. 14- منع تصلب الشرايين.

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