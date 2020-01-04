شكرا لقرائتكم خبر عن زيت البقدونس.. تعرف على فوائده واستخداماته والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020

يعتبر البقدونس من أهم الأعشاب المضادة لبعض الأمراض ونبتة البقدونس مفيدة جداً لجسم الإنسان، والبقدونس نبات حولي يزرع عن طريق البذور في جميع أنحاء العالم وتحتوي نبتة البقدونس على العديد من الفيتامينات مثل B1, B2, B3, B6، ويحتوي أيضاً على المعادن كما يحتوي على مادة البسورالين التي تساعد في علاج السرطان.



فوائد زيت البقدونس

زيت البقدونس يحتوي على عدة مركبات مثل الأيبول والميرستين وله فوائد عديدة لجسم الإنسان منها:

- يعمل زيت البقدونس على القضاء على الجراثيم ومقاومتها.

- ويعمل أيضا على تخفيف ألم والتهابات الأسنان.

- يساعد زيت البقدونس في نمو الشعر لأنه يعمل على تقوية فروة الرأس ويمنع تساقطه.

- يعمل زيت البقدونس على طرد الغازات المزعجة.

- يساعد في تطهير الدم ويعمل على التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

- يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

- يساهم زيت البقدونس في حل مشاكل الروماتيزم وآلام المفاصل.

- يخفف من آلام الحيض.

- يستخدم زيت البقدونس في تخفيف الوزن.

- يعمل أيضاً على تبييض البشرة.

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- يستخدم زيت بذور البقدونس في صناعة مستحضرات التجميل وأنواع العطور والصابون.

- يمتاز زيت البقدونس بفاعليته بتسكين آلام الكلى.

- يفتت الحصى الموجودة بالكلى.

- يعمل على التنشيط الجنسي.

- يعمل أيضاً على فتح الشهية.

- يعالج زيت البقدونس عدة أورام أهمها أورام الثدي عند النساء والالتهابات الناتجة عن الورم.

- يساعد في الحصول على بشرة صافية ونقية ومشرقة خالية من الشوائب.

- يعمل على تذويب الدهون والشحوم المزعجة الموجودة في الجسم.

استخدامات زيت البقدونس

- يستخدم في تخفيف الوزن والتنحيف مما يمنح الجسم الرشاقة المطلوبة لفاعليته العالية على إذابة وحرق الدهون بشكل آمن وفعال عن طريق خلطه مع زيت الفجل وزيت بزرة الكتان وزيت الكرفس وزيت الجوجوبا نمزجهم معاً ونضيف إليهم خمس قطرات من زيت البقدونس، ويجب تناول الزيت على معدة خاوية كما يمكن مزجه مع العسل أو مع بعض المشروبات الدافئة قبل وجبة الطعام بساعة.

- للشعر: نعمل على تدليك فروة الرأس بزيت البقدونس بلطف لفوائده العديدة على الشعر لأنه يعمل على منع تساقط الشعر ويزيد من كثافته ويعمل أيضاً على تطويل الشعر.

- للبشرة: يعمل على تبيض البشرة عن طريق دهن البشرة بزيت البقدونس مرتين يومياً مرة صباحاً ومرة مساءاً لتحصلي على بشرة رائعه وناعمة بيضاء خالية من الشوائب والبثور وستحصلين أيضاً على بشرة صافية ومشرقة جميلة.