الهجوم على خبيرة تجميل كويتية بسبب صورة عبر حسابها على "إنستغرام"

الكويت - لايف ستايل
واجهت خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان هجومًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب صورة لوك مكياج نشرتها على حسابها بانستغرام، حولت فيها بشرتها إلى اللون الأسود بشكل كامل، فيما اتهمها المتابعون بالعنصرية.
ووفقًا لموقع مجلة فوغ فإن متابعى خبيرة التجميل غدير سلطان اعتبروا إطلالة مكياجها بالوجه الأسود سخرية من أصحاب البشرة السمراء واستخفافا بما عانوه من عنصرية وتمييز على مدار التاريخ، وطالبوها بحذف الصورة، فردت خبيرة التجميل بنشر صورتها مرة أخرى بنفس الإطلالة وكتبت "أنا لست عنصرية، بل أكره العنصرية وما قمت به هنا كان لإظهار قدراتى فى المكياج. أحبكم جميعًا".
وأضافت فى تعليقها على الصورة "الحياة خلقت لنعيشها. لنعيش بحب وشغف لكل شخص دون التفكير فى ما يمكن يغير حياتك. فكر فى 2020 وعش بشغف لكل الناس".
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إلا أن تعليقها الجديد أيضًا لم يسلم من التعليقات الهجومية حيث اتهموها بالتقليل من احترام ذوى البشرة السمراء، ورأوا أن الصورة مسيئة وأنها لا تظهر مهاراتها فى المكياج وإنما تظهر عدم مراعاتها لصاحبات البشرة السمراء.
وقالت إحدى المؤثرات على انستجرام وتحمل اسم "إيمى روكو" إن الأسود ليس درسًا فى المكياج أو وسيلة لاستعراض المهارات وليس لونا ترتدينه. وأضافت "إذا أردتِ استعراض مهاراتك يمكنك الاستعانة بشخص أسمر لتضعى له المكياج".
فى المقابل دافعت عنها بعض التعليقات وقالت إنها لم ترتكب جريمة وأن الصورة تخلو من العنصرية وأن التعليقات المهاجمة بالغت فى رد الفعل وأنهم عاجزين عن رؤية الموضوع من ناحية فنية وإبداعية.
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