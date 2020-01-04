طريقة حرق الدهون نهائياً في 7 ايام

يحتاج حرق الدهون وخسارة الوزن إلى اتباع نظام غذائي صحي يتزامن مع ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة والتخلي عن العادات السلبية. كذلك ينصح بالاعتماد على بعض الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية. ومن المفيد ايضاً اتباع بعض الحميات الموقتة التي تستمر لمدة قصيرة. فهي تساعد على تسريع عملية نحت الجسم وحرق الدهون وخسارة الوزن ومنها رجيم البروبيوتكس.

قواعد حرق الدهون برجيم البروبيوتيكس



• ابتكر هذا الرجيم الذي يساعد على حرق الدهون المتراكمة في مناطق الوجه المختلفة صيدلاني فرنسي يدعى أندريه بروكيل.

• يتضمن برنامج هذا الرجيم تناول اطباق تحتوي 30 الى 40 بالمية من البروبيوتكيس يومياً. وهذه المكونات هي الياف تعمل على تغذية البكتيريا المفيدة في الامعاء.

• يجب اتباع هذا الرجيم لمدة 7 ايام فقط. وبعد ذلك من الضروري مواصلة اتباع نظام حياة صحي مع الحرص على ممارسة الرياضة.

برنامج رجيم البروبيوتكيس

من اجل استعادة الرشاقة والحفاظ على وزن صحي بالاعتماد على هذا الرجيم يجب الالتزام ببعض القواعد لمدة لا تقل عن اسبوع واحد.

الفطور

• كوب قهوة اوشاي خال من السكر، 60 الى 80 غ من بذور الشوفان، ثمرة موز.

• وجبة خفيفة. 25 غ من الشوكولا السوداء او 4 حبات من الفاكهة المجففة مثل التمر والتين او الخوخ او 10 حبات من الجوز.

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اليوم الاول



الغداء. طبق من الجزر المبشور مع القليل من زيت الكولزا والكمون. شريحة من السمك المشوي مع الصلصة البيضاء، حبة بطاطا مطهوة على البخار مع القليل من الزبدة والبقدونس. قطعة صغيرة من جبنة كاممبير، حبة برتقال وقطعتان صغيرتان من الخبز الكامل.

العشاء. كراث مطهو بطريقة صحية مع القليل من زيت الكولزا. بوريه بطاطا مع القليل من الزبدة والفليفلة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، تفاحة مطهوة مع الفانيليا.

اليوم الثاني



الغداء. طبق سلطة يحتوي على 125 غ من الارز الكامل، نصف حبة بصل، حبة طماطم، 5 أغصان كرفس، علبة تونة صغيرة، 3 حبات زيتون، القليل من زيت الزيتون. نصف حبة مانغا و3 قطع صغيرة من الخبز الكامل.

العشاء. طبق سلطة هندباء مع الجوز وزيت الزيتون. قطعة جبنة قليلة الدسم، نصف علبة فراولة صغيرة.

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اليوم الثالث



الفطور. طبق سلطة عدس مع البصل الاخضر وزيت الزيتون. شريحة سمك مشوي، سبانخ مطهو على البخار مع القليل من زيت الزيتون. قطعتا بسكويت خفيفتان. بضع حبات كستناء مشوية وثمرة اجاص.

العشاء. طبق سلطة شمر مع زيت الزيتون وعصير الليمون. عجة بيض مع البطاطا والقليل من البقدونس وزيت الكولزا مع بضع حبات فراولة.

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اليوم الرابع



الغداء. شريحة اسكالوب حبش، 150 غ من القمح المطهو، 100غ من البروكولي، مرق خضار مع القليل من الزبدة. ربع حبة اناناس، قطعتان صغيرتان من خبز الجاودار.

العشاء. شوربة كوسى مع الثوم والنعناع الجاف. 200 غ من الفول المدمس مع الزعتر وزيت الزيتون. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

اليوم الخامس



الغداء. طبق سلطة خس مع زيت الجوز. شوربة تحتوي على القليل من لحم الدجاج المشوي، الجزر، الهندباء، البطاطا واللفت. 30 غ من جبنة قليلة الدسم، حبة كيوي و3 قطع صغيرة من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

العشاء. طبق سلطة معكرونة مصنوع من الجاودار، كوب حليب، ثمرة تفاح.

اليوم السادس



الغداء. طبق يحتوي على 80 غ من الافوكادو، ربع حبة بصل، ملعقة وسط من عصير الليمون، القليل من الفلفل الحار. 100 غ من الستيك المشوي، 30 غ من جبن الماعز، طبق سلطة فراولة مع الحبق و3 قطع صغيرة من الخبز الكامل.

العشاء. طبق سلطة شمندر مع زيت الزيتون والبقدونس، طبق كوسكوس بالدجاج، كوب من الحليب الرائب وطبقة سلطة برتقال بالقرفة.

اليوم السابع



الغداء. طبق سلطة سبانخ بالجوز مع زيت الجوز. طبق توفو بالسبانخ، كوب من اللبن الرائب وحبة كيوي ناضجة.

العشاء. طبق يحتوي على الخيار، الثوم، اللبن الزبادي الطبيعي، النعناع والكزبرة المجففة. 60غ من المعكرونة الكاملة مع 100غ من الحمص والقليل من الزبدة والبقدونس، حبة اجاص مشوية مع القليل من عصير الليمون.

ومن اجل الحفاظ على وزن مستقر بعد حرق الدهون بالاعتماد على هذا الرجيم من الضروري اختيار الاطباق الصحية والخالية من المواد الدسمة والسكر.