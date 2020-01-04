ما لا تعرفه عن فوائد الكيوي

السبت 4 يناير 2020

الكيوي من الفواكه الشجيرية المعمرة التي تعيش حتى 40 سنة، ثمارها ذات شكل بيضاوي و قشرة بنية اللون و لبها أخضر جميل و بذورها سوداء و مركزها أبيض اللون، هذا الاختلاف في الألوان مع وجود خطوط متكررة في الداخل يعطي منظر جميل للغاية للثمرة عند تقسيمها.



تعتبر ايطاليا من أكثر الدول المنتجة للكيوي، وطعم الكيوي يتفاوت ما بين الحموضة و الحلاوة و هو غني بالمعادن و الفيتامينات و خاصة فيتامين سي اذ يحتوي على أربع أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في الحمضيات كالبرتقال و الليمون لذا فهو يقي و يعالج نزلات البرد و الانفلونزا، يحتوي على بعض المعادن كالكالسيوم و الحديد و البوتاسيوم بنسبة أكثر من تلك الموجودة بالموز، يحتوي على السكريات و مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين و اللوتين، يتكون في معظمه من الماء.

للكيوي فوائد عديدة منها:

- معالجة نزلات البرد و الرشح و الانفلونزا و زيادة المناعة لأنه غني بفيتامين سي.

- معالجة الأنيميا (فقر الدم) بسبب وجود الحديد.

- يحتوي على الألياف التي تحسن عملية الهضم ويعتبر ملين للأمعاء ويساعد عصيره في علاج الحموضة في المعدة.

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- علاج التهاب الأنسجة لاحتوائه على المعادن المختلفة.

- تنشيط الخلايا العصبية لاحتوائه على البوتاسيوم بنسبة عالية.

- تساعد على زيادة النشاط البدني للإنسان ليقوم بنشاطاته المختلفة.

- مفيد للنساء الحوامل لاحتواه على المعادن و الفيتامينات الضرورية لصحة و نمو الجنين بشكل سليم كما أنه يخفف حالات الامساك و مشاكل الهضم التي تصيب الحوامل عادة لغناه بالألياف.

- مفيد للبشرة و الشعر: حيث يعمل فيتامين سي على ترطيب الجلد بالتالي تأخير ظهور التجاعيد و الحماية من سرطان الجلد ومفيد للشعر حيث يحمي الشعر من التلف و يقلل من ظهورالشعر الأبيض لاحتوائه على مضادات الأكسدة و فيتامين سي.

- الحماية من سرطان القولون والمشاكل الناتجة عن اضطرابات الهضم مثل الامساك و البواسير التي تنتج عنه في بعض الحالات بسبب احتوائه على الألياف التي تحسن الهضم و تسهل الإخراج و تبقي القولون و المعدة و الأمعاء بصحة جيدة.

- تخفيف حالات ضيق التنفس و السعال أثناء النوم عند الأطفال لأنه يعمل على حماية الخلايا من التأكسد.

- مفيد للأشخاص الذين يتبعون الرجيم: اذ يمتاز بانخفاض السعرات الحرارية و يساعد أيضا البوتاسيوم على حرق السعرات الحرارية أكثر و تعمل الألياف على زيادة الشعور بالشبع لكن يجب شرب عصيره دون اضافة السكر للاستفادة من الرجيم.

يجب الانتباه الى أن الافراط في تناول الكيوي عند بعض الأشخاص قد يسبب الاسهال كما أنه يمكن أن يكون حصوات بالكلى لمن لديهم مشاكل بالكلى.