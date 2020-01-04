شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات متعلقة بالاسنان.. ما هي حقيقتها؟ والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020

كشف موقع "ويب طب" ما الخرافات المتعلقة بالاسنان.



- الاسنان البيضاء اكثر صحة.

الحقيقة، قد نعتقد ان الاسنان البيضاء تبدو افضل، ولكن الاسنان لم تخلق لكي تكون ناصعة البياض، يمكن الحفاظ على الاسنان بيضاء بقدر الامكان عبر تنظيفها بانتظام بالفرشاة ومعجون الاسنان بالفلوريد، بالاضافة لتنظيفها بالخيط.

وقد يفيد ايضا تجنب الاطعمة والمشروبات التي تصبغ الاسنان مثل الشاي والقهوة والنبيذ الاحمر، في الحفاظ على بياض الاسنان.

- يجب زيارة طبيب الاسنان كل 6 اشهر.

الحقيقة، يخبر طبيب الاسنان مريضه بعدد مرات المراجعة التي يحتاجها، وفي حال كانت صحته الفموية جيدة، ربما لا تزيد عن مراجعة واحدة كل سنتين.

- تحتوي مياه الصنبور على الفلوريد.

الحقيقة، تحتوي فقط 10% من مياه الصنبور على كمية كافية من الفلوريد لتحسين الصحة الفموية، يمكن معرفة وجود الفلوريد في مياه الصنبور بسؤال الشركة المزودة للماء.

- معجون الاسنان المخصص للرضع افضل للاطفال

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الحقيقة، لا تحتوي بعض العلامات التجارية لمعجون الاسنان المخصص للاطفال على كمية كافية من الفلوريد لمنع النخر السني، يجب اختيار معجون اسنان يحتوي على فلوريد بنسبة 1000 جزء من مليون (ppm) على الاقل، يمكن قراءة الغلاف لمعرفة احتوائه على كمية كافية من الفلوريد.

- فقط السكر الموجود في الحلويات والكعك والمشروبات الفوارة والشوكولا سيء للاسنان.

الحقيقة، في حين ان كل هذه الاطعمة سيئة للاسنان (وللصحة العامة ايضا)، تحتوي الفواكه المجففة وعصير الفواكه والعسل على سكريات طبيعية يمكن ان تسبب نخر الاسنان ايضا، يجب تقليل الكمية المتناولة من هذه الاطعمة وعدم تناولها بين الوجبات وتنظيف الاسنان بالفرشاة مرتين يوميا.

- لا يوجد داعي لتنظيف الاسنان اللبنية بالفرشاة

الحقيقة، بالرغم من خسارة الطفل لاسنانه اللبنية فيما بعد، الا انه يتوجب تنظيفها بالفرشاة، يفيد ترسيخ العادات الجيدة في عمر مبكر في ضمان صحة سنية لمدى الحياة، يجب المحافظة على تنظيف اسنان الطفل مرتين يوميا منذ اللحظة التي يبزغ فيها سنه الاول.

- يحتاج كل شخص الى طقم اسنان عندما يصبح مسنا.

الحقيقة، ان التحسينات في النظافة السنية تعني ان معظمنا سيحافظ على اسنانه الطبيعية لفترة اطول من العمر، لم يكن يمتلك 37% من البالغين اسنانا طبيعية عام 1968، وهبط هذا الرقم الى 12% عام 1998.

- تنتج رائحة النفس الكريهة فقط عن عدم تنظيف الاسنان جيدا.

الحقيقة، تنتج معظم حالات البخر (رائحة النفس الكريهة) – حتى 90% – عن النظافة الفموية السيئة.

يعد تنظيف الاسنان بالفرشاة والخيط بانتظام وتناول الاطعمة والمشروبات الصحية واجراء كثير من التمارين الرياضية من افضل الطرق لتجنب رائحة النفس الكريهة.